【本報訊】網台主持「傑斯」尹耀昇今年2月被控煽動罪，涉嫌在網台節目要求外國制裁香港，批評中國實施恐怖統治等等。尹被起訴後遭還柙，3月曾向高等法院申請保釋但被拒絕。國安法官杜麗冰昨頒下判詞解釋理由，引述控方指尹發起眾籌，曾向潛逃到台灣的被告人士提供款項，終極目標是推翻中國共產黨，認為案件表面證據強，加上尹與台灣組織關係密切，潛逃誘因極強，不宜批准保釋，同時亦評估尹擔保外出期間可能會危害國家安全。

尹耀昇去年11月被警方以洗黑錢和分裂國家等罪名拘捕，一度獲警方批准保釋，至今年2月被控四項作出具煽動意圖的行為罪，案件首度提堂後一直還柙。高院處理尹的保釋申請時，尹只被控煽動罪。案件本周一再提堂時，尹遭加控串謀煽動罪及五項洗黑錢罪，涉款1,103萬元。

稱僅用一般保釋門檻考慮

尹的控罪不是國安法罪行，控方指煽動罪亦屬危害國安罪行，應使用較嚴格的國安法保釋門檻，尹一方則認為只需用一般門檻。杜官決定給予「疑點利益」，只運用一般保釋門檻，結果以潛逃風險為由拒批保釋。杜官補充指，假如採用國安法門檻考慮保釋，尹亦不符合要求，因為尹未能使法庭信納他若獲准保釋，不會繼續實施危害國安行為。

判詞引述控方指控，指稱尹發起眾籌，該計劃與台灣的台灣基督長老教會及民間司法改革基金會有關。兩個組織的網站顯示它們提倡國際社會制裁中國和香港，以求釋放國安法被告。去年2月至11月間，尹籌得1,300萬捐款，其中900萬存入尹有份的戶口，有資金轉入台灣基督長老教會戶口，部份支付給潛逃到台灣的被告人士。控方亦指，尹表明眾籌的終極目標是推翻中國共產黨。

判詞亦簡述煽動罪指控。尹被指去年8月至10月間在個人網站、Youtube和Patreon等網上平台發佈節目，多番呼籲外國加以制裁香港官員；煽惑聽眾反抗中國和香港政府，趕走行政長官；煽惑公眾參加違法集會抗議押後立法會選舉；主張香港人像內蒙古人一樣是一個族群，呼籲聽眾無視中國民族主義；支持台灣旗並貶低中國國旗，批評中國實施恐怖統治，剝奪國民一切人權。

案件編號：HCCP143/21