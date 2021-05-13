確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港昨日（13日）新增3宗確診個案，2宗輸入、1宗與其他本地個案有關連，繼續沒有新增源頭不明個案，是連續6日零源頭不明，亦是第6日不設疫情記者會。而初步確診則少於5宗。

該宗有源頭個案（第11816號個案）為40歲女子，是變種病毒群組中菲籍女護士（第11672號個案）的兄長女友，她與染疫男友（第11815號個案）同樣有於2場播疫聚會出現。政府日前再為已驗出抗體的兄長女友做核酸檢測，周三呈陽性，令該個由本港首宗變種病毒流入社區的印裔男（第11643號個案）衍生的變種病毒群組增至10人確診。她正留醫瑪嘉烈醫院，不過病毒量太低，相信難做基因排序。

染變種病毒的菲裔女護士、其兄長及兄長女友4月13日於柴灣興華（二）邨豐興樓出席家庭聚會，兄長、兄長女友及嬰兒18日再去深水埗福榮街37號，與3名分別住東涌映灣園、太古康怡花園和薄扶林豪峰的菲傭（第11773、11793及11797號個案）聚會，懷疑因此播毒3人。

43歲漢到法國3日返港後確診 士丹頓街住處須強檢

而昨日兩宗輸入個案分別由法國和印尼抵港，其中前者為43歲男子（第11817號個案），在中環士丹頓街29號居住，5月6日前往法國，離港前檢測陰性，至5月9日返港於酒店檢疫，2日後發燒被送往瑪嘉烈醫院後確診。他被驗出帶有L452R突變，是本港首宗由衞生署自行驗出的相關個案，不排除他感染了印度變異病毒株B.1.617；個案列為法國輸入個案，潛伏期內曾居住的士丹頓街大廈須強制檢測。

另外，衞生防護中心宣佈，因應世衞宣佈將在印度發現的變異病毒株B.1.617界定為第四種引發關切的變異病毒，中心即時起會以L452R作為識別該種新變異病毒的指標，流行病學防控措施將與帶有N501Y確診個案的安排相同。

5.13強制檢測場所

政府刊憲多個場所強制檢測，包括中環士丹頓街29號及18間學校或幼稚園。

住宅大廈新增確診個案

任何人於4月23日至5月13日曾身處中環士丹頓街29號超過2小時者，須於5月16日或之前接受檢測。受檢人士若在5月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

再次檢測的指明地方

東涌富東廣場（包括富東街市）

任何人在4月9日至29日期間曾身處大嶼山東涌富東街6號富東廣場（包括富東街市）超過1小時者，須於5月16日或之前接受檢測。受檢人士若在5月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

東涌東薈城（只包括商場）

任何人在4月10日或4月26日曾身處大嶼山東涌達東路18至20號及文東路41號東薈城（只包括商場）超過1小時者，須於5月16日或之前接受檢測。受檢人士若在5月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

東涌文東路公園

任何人在4月1日、4月18日或4月25日曾身處大嶼山東涌文東路55號文東路公園超過1小時者，須於5月16日或之前接受檢測。受檢人士若在5月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

荃灣天主教領報幼稚園

任何人在4月22日至5月3日期間曾身處荃灣安賢街11號天主教領報幼稚園超過1小時者，須於5月16日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月18日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

葵芳新都會廣場二期23樓2302至2303室葉氏兒童音樂實踐中心

任何人在4月24日曾身處葵芳新都會廣場二期23樓2302至2303室葉氏兒童音樂實踐中心超過1小時者，須於5月16日或之前接受檢測。受檢人士若在5月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

深水灣泳灘

任何人在4月25日、4月30日、5月1日或2日曾身處深水灣泳灘超過1小時者，須於5月16日或之前接受檢測。受檢人士若在5月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

其他

此外，任何人於4月30日至5月13日曾身處下列18間學校逾2小時者，須於5月15日或之前檢測，或在17日或之前交回樣本瓶。若受檢者在10至12日已檢測，可獲豁免。

●大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園

●屯門兆禧苑商場地下S2世佛會真言宗幼兒學校

●馬鞍山耀安邨耀和樓2樓4-9號循理會白普理循理幼兒學校

●荃灣仁濟醫院綜合服務大樓1樓仁濟醫院蔡百泰幼稚園/幼兒中心

●香港仔中心1樓7B號鋪迦南幼稚園（香港）

●大埔富善邨基督教香港崇真會安仁幼兒學校

●將軍澳煜明苑熹明閣地下香港華人基督會煜明幼稚園

●上水彩蒲苑停車場大廈地下神召會華人同工聯會彩蒲幼稚園

●香港仔田灣邨田健樓地下1-10室東華三院田灣（一九九六至一九九七總理）幼稚園

●將軍澳厚德邨TKO Gateway西翼地下KG01號鋪救世軍慶恩幼稚園暨幼兒園

●堅尼地城明愛莫張瑞勤社區中心2樓明愛堅尼地城幼兒學校

●牛池灣德望小學暨幼稚園

●鰂魚涌香港嘉諾撒學校

●油麻地油蔴地天主教小學（海泓道）

●沙田浸信會沙田圍呂明才小學

●屯門順德聯誼總會李金小學

●馬鞍山恆安邨基督教香港信義會馬鞍山信義學校

●將軍澳香港華人基督教聯會真道書院（第一校舍-小學部）

入境澳門前14天曾到台灣須接受14+7檢疫 午夜生效

澳門因應台灣疫情再爆發，衞生局周五（14日）零時起要求入境前14天內曾到台灣人士，入境後要在指定地點接受14天接受醫學觀察，及最少7天自我健康管理。其間，自我健康管理人士的健康碼會轉做黃色，即不可以進入酒店、購物商場、政府部門、醫療機構和餐廳等。若要進入醫療機構，就要經過特別安排；如果自我健康管理期間要離開澳門，就要得到目的地當局的許可，才可以離境。

此外，登機前須持有的核酸陰性證明亦由目前的7天有效期，縮短成72小時內。違者除可能依法承擔相應的刑事責任外，亦須採取強制隔離措施。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設21個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府又表示，準備在未來數個周末增設多個流動採樣站，以便滿足外籍家庭傭工的檢測需求。

所有市民

●黃大仙廣場（至5月16日）

●尖東加連威老道100號（至5月16日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月16日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●屯門建生社區會堂（至5月16日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月17日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月17日）

●旺角洗衣街59號麥花臣遊樂場（至5月17日）

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士

●東涌文東路公園入口近迴旋處（至5月16日）

●東涌逸東邨迎逸樓及祿逸樓對出空地（至5月16日）

●東涌富東邨富東廣場對出空地（至5月16日）

●東涌東堤灣畔公共空間及東薈城露天廣場（至5月16日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月16日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月23日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

●大角咀櫸樹街（近渠務署污水泵房）（5月15至16日）

●旺角上海街557號（5月15至16日）

●中環統一碼頭道38號海港政府大樓外（5月15至16日）

●中環9號及10號碼頭外（5月15至16日）

●堅彌地城遊樂場（科士街與士美菲路交界）（5月15至16日）

●西營盤高街2號社區綜合大樓（5月15至16日）

●金鐘夏慤道添馬公園（5月15至16日）

●寶琳貿泰路花園（5月15至16日）

●西貢親民街8號西貢賽馬會大會堂停車場（5月15至16日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（5月15至23日）

●小西灣道15號小西灣綜合大樓地下社區會堂（5月15至23日）

●葵涌興盛路93號運動場（5月15至23日）

須接受強制檢測的福榮街37至39號居民及工作人員

●福榮街37至39號對開（5月14日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月17日）

外傭

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月17日）

●九龍公園小型足球場（5月15至16日）

●中環遮打花園（5月15至16、22至23、29至30日）

●維園6號足球場（5月15至16、22至23、29至30日）

●荔枝角公園入口（5月15至16、22至23、29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月15至16、22至23、29至30日）

●銅鑼灣維多利亞公園6號足球場（5月15至16日、22至23日、29至30日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月13日16:58）

11,817宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多6人出院（第11677、11718、11749、11757、11760、11803號個案），共11,511人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

63名確診者仍留醫；2人危殆（第6794、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘60人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月13日20:00）

兩岸疫情最新數字：大陸周三（12日）新增9宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海及廣東各2宗，以及天津、內蒙古、山東、四川、陝西各1宗。累計確診病例90,808宗，死亡病例共4,636宗。台灣則累計確診1,256宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月13日10:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過160億、死亡人數超過328萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,281萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.3萬。印度確診人數超過2,334萬，死亡人數突破25萬。巴西確診人數超過1,535萬，死亡人數超過42.8萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●美國疾病控制及預防中心（CDC）總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）周三表示，已採納免疫實踐諮詢委員會（ACIP）成員的一致意見，建議為12歲至15歲青少年接種輝瑞／BioNTech疫苗。換言之，美國疫苗診所和藥房可以為該年齡群組接種輝瑞疫苗。

●美國最新染疫死亡個案跌至平均每天約600宗，是10個月來新低。逾半州分單日死亡人數已跌至單位數。堪薩斯州上周五至本周一「零死亡」。麻省最近亦有一天沒有死亡個案。

●挪威政府周三宣佈，將阿斯利康疫苗從疫苗計劃中除名，同時只為志願者接種強生疫苗。兩種疫苗同屬腺病毒載體疫苗，皆曾導致一些接種者岀現罕見血栓，有接種者甚至因嚴重副作用而死亡。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,813,531 (583,647)

印度 23,340,938 (254,197)

巴⻄ 15,359,397 (428,034)

法國 5,882,882 (107,280)

⼟⽿其 5,072,462 (43,821)

俄羅斯 4,849,044 (112,410)

英國 4,457,742 (127,901)

意⼤利 4,131,078 (123,544)

⻄班牙 3,592,751 (79,208)

德國 3,564,494 (85,451)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！