【本報訊】變種病毒於外傭群組爆發，政府一度計劃強制外傭注射疫苗。外傭驚魂甫定，近日卻爆出首名菲傭打針後死亡事件，一名已為人母的中年菲律賓女傭，於周日母親節在西貢僱主家中暴斃，死前18天曾注射第一針復必泰。事件於外傭群組廣為流傳，惟衞生署指女傭死因為主動脈夾層動脈瘤破裂，無證據顯示與疫苗有關。有大律師指，若外傭注射疫苗後死亡，即使死亡地點為僱主住所，僱主亦不需負上任何責任，惟家屬可向政府索償。

衞生署前日公佈一名打針後死亡的44歲女子，她上月21日在社區接種中心注射復必泰疫苗，18日後、即本周日離世，成為首名打針後死亡的外傭。另外前日下午近5時，荔枝角公園體育館社區接種中心內，一名31歲菲律賓女傭接種復必泰後半昏迷送院，情況危殆，消息指女事主有身體病紀錄。

律師：倘與疫苗有關 僱主免責

客死異鄉的菲傭Grace在港工作15年，去年經歷丈夫去世，生前於西貢大網仔路逸瓏園一單位工作。於該屋苑工作的菲傭Joan稱在社交平台得悉事件，亦聽聞對方有心臟問題。她稱，死者與僱主一直住在西貢，數月前搬入現址。

本報聯絡到死者外籍女僱主，對方稱尊重死者家人不作回答。據知，Grace於現任僱主家中工作五年。Grace身在菲律賓的胞姐Jinalyn指，Grace的死因仍有待解剖，遺體將由中介公司協助安排運返菲律賓下葬。她憶述，本周日曾跟Grace互相祝賀「母親節快樂」，當時妹妹無異樣。她又稱家中有五兄弟姐妹，Grace育有一名22歲獨子，離鄉來港工作15年是為幫補家計，曾向家人稱於香港工作較安全，福利亦較好，而且有很多同鄉照應。她指妹妹沒病患，毋須看醫生，平日注重身體飲食。

同鄉得悉Grace死訊後於社交媒體留言悼念，有人發起下周日於教堂舉行追悼會，西貢街坊群組亦廣泛討論，有人留言指「姐姐個老公舊年先走咗，今年就佢自己」、「我家姐姐係佢同鄉，頭先話佢知即刻喊咗出嚟，話佢好好人」。不少外傭於網上討論直指「疫苗可怕」，有西貢村民稱村內不少外傭對打針心存顧慮，亦不滿事發多天政府一直無公佈。

警方指周日近12時接報，指一名外傭於逸瓏園單位內暈倒，送往將軍澳醫院後證實死亡，警方同日已通知菲律賓駐港領事館。衞生署指初步解剖顯示，死者因主動脈夾層動脈瘤破裂致死，無臨床證據顯示事件由疫苗引起。

就首名外傭注射疫苗後死亡，勞工處指個案屬工傷與否，及僱主須否負上僱員補償責任，須按個別個案的事實和具體情況及客觀環境考慮，若爭議未能解決，或需交法庭裁決。

大律師陸偉雄指，涉事女傭雖在僱主家中死亡，惟若最終驗屍報告證實死因與注射疫苗有關，則僱主並不需負上任何責任，他建議死者家屬透過外僱中介公司，向政府疫苗保障基金索償。