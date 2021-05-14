19歲中六學生前年10月在大埔墟港鐵站連儂隧道附近派發傳單，其間遭雙程證男子以利刀割頸劏肚。男生當場腸臟溢出，兇徒則大叫「香港屬於中國，你哋搞亂香港」。涉案雙程證男子原本被控企圖謀殺罪，早前獲控方同意改為承認蓄意傷人罪，早前求情自言是一名愛國者，「不明白為何有人提倡國家分裂」，一時情緒失控犯案。法官陳慶偉今以入獄10年為量刑起點，考慮到被告認罪及自首，在一般的認罪三分一刑期扣減外，再酌情減刑半年，終判被告入獄6年4個月。

現年24歲的被告柳國升，早於去年9月已在東區裁判法院承認一項俗稱「傷人17」的蓄意傷人罪。控罪指他於2019年10月19日在大埔雅運路近港鐵大埔墟站入口，非法及惡意傷害男子X。

被告招認目的是殺人

法官陳慶偉判刑時指，本案是前年「香港眾多毫無意義暴力事件中其中一案」，強調無論政治立場如何，訴諸暴力者均須受到譴責，社會不會容忍；而且暴力不會解決任何政見矛盾，只會令情況惡化及造成傷亡。

陳官又透露被告背景，指他來自廣西，是家中長子，案發時任職廚師，並以薪金供養家人。他被捕後，其家庭經濟無可避免地陷入困境。陳官指，被告父親寫了一封很長的求情信，希望法庭寬大處理；雖然法庭理解其訴求，但無法同意。

被告罪責水平較高，有犯案預謀。雖然他只是隨機挑選受害者，但他於案發前一日從內地來港後，立即購買涉案生果刀並隨身攜帶，案發當日又特意到大埔港鐵站。陳官不接納被告所指，當日因無法購買車票去旺角才會到了大埔的說法，「在香港不可能發生這種情況」。

此外，被告與現場人士爭執後，明明可以離開，但他卻折返案發隧道，並對一個毫無反抗能力的年輕人揮刀。被告向事主頸部割了兩刀後，繼續追著嘗試逃走的事主，再將事主壓在地上並刺了兩刀，使用的武力程度很高。而根據被告的招認，其犯案目的是殺人。

讚揚接載被告的士司機勇敢及冷靜

陳官以入獄10年為量刑起點，考慮到被告犯案後自首，故減刑6個月，再計算認罪扣減後，最後判他入獄6年4個月。

陳官又特別指出，社會應感謝當日接載被告到警署自首之的士司機，讚揚他表現勇敢及冷靜。若果沒有他的協助，可能需花費大量時間才可將被告繩之於法。

案情指，當日事主與其他人在大埔墟港鐵站出口隧道位置派發傳單，其間被告突然持刀衝上前，鎅傷事主頸部2至3次。事主轉身欲逃跑但不果，遭被告壓在地上，再兩度刺傷其腹部。

被告隨即持兇刀逃跑，大叫「香港屬於中國，你哋搞亂香港。」被告隨後登上一輛的士，向司機稱「我殺了人，車我去最近的警署」後，又問「可唔可以去羅湖？」司機稱羅湖是禁區，並將被告載到大埔警署。被告及後在警署內被捕。

警誡下，被告承認用刀襲擊事主，稱「我不能容忍這些人損害香港，所以用刀刺他。」當日他攜刀去大埔港鐵站，看見有人在張貼政治單張，並與現場人士爭執。及後他在一旁吸煙，自覺「要捅一個人」，遂隨意挑選事主為下手目標，事後大叫「廢青，香港屬於中國，你哋搞亂香港！」

【案件編號：HCCC225/20】

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