美國4月份消費者物價指數（CPI）按年上升4.2％，至於剔除食物和能源價格的核心CPI則按年上升3％。由於兩個CPI通脹率均遠超預期，即時引起投資者拋售美股和美債，令至美元指數和美國十年期債券孳息出現較大的反彈。假若美國通脹持續強勢，金融市場，包括股市、債市和商品市場，均會面對逆風，而環球經濟的復蘇步伐也會隨着通脹升溫而失去動力，最差的情況是拖累環球經濟出現雙底衰退。

縱使美國的CPI通脹已從低位明顯反彈，然而聯儲局衡量通脹走勢是以個人消費開支價格指數（PCEPI）作為通脹指標，假若核心通脹率持續高於2％，便會驅使聯儲局加息，所以，即使現時核心CPI按年剔除食物和能源價格增長超過2％分水嶺，大家也不用過份擔憂美國會很快加息。

雖然4月份PCEPI仍未公佈，但市場預計核心通脹指標升至2.4至2.5％，5月的數字也會繼續攀升。從4月和5月的預期通脹走勢來看，美國通脹似正在急速升溫，但這情況其實是上年同期基數低和近期工業原材料價格急升所引致的。加上印度和巴西出現嚴重疫情，窒礙環球供應鏈的復蘇步伐，這才引來炒家紛紛入市狂炒商品，最終加大上游價格的上升幅度。

不過，筆者發現PCEPI的低基數效應於上年6月已消失，這有助減慢今年6月及以後月份的PCE通脹走勢。另外，印度和巴西的疫情已見頂回落，相信環球生產鏈在幾周後便會改善，對壓抑大宗商品價格和生產成本的上漲問題會產生利好作用。筆者估計，美國的通脹升勢只是短暫性，從2008-09年金融海嘯復蘇後，美國的核心通脹也曾出現在短時間內超過2％，今次通脹升溫也只是歷史重演，不會對實質經濟帶來太大的衝擊。

現時美股對通脹升溫是有相當戒心，尤其是科技股，因為，一旦通脹升得太快，聯儲局是不可以坐以待斃，肯定被迫加息，但最終結果是美股和美債齊齊冧市，屆時環球經濟會變成點？肯定是兵荒馬亂之局。

既然加息可以製造悲劇，聯儲局也未必選擇這愚蠢的選擇，從近幾天聯儲局的重磅高層對傳媒解釋，通脹只是短暫性，不需要過早憂慮通脹急速升溫等問題，反映聯儲局希望為近兩個月CPI急升的問題來降溫。究竟能否成功降溫？答案很快便會知道了。

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關焯照

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任