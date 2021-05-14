47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，32人需還押至本月底再訊。關注囚權的前立法會議員邵家臻及張超雄今日（14日）到赤柱監獄探望民主黨林卓廷後，邵在Facebook透露林已轉吃「私飯」，解決肚餓問題，日間會下棋、讀書、寫信、解答囚友查詢等，指林沒有被囚禁嚇怕，「惟有講到媽媽，鐵漢也嗚咽起來」。

解答囚友申公屋及案件查詢 一周回覆廿封信

上月林卓廷的Facebook小編透露林因不欲讓其團隊破費，不願意改吃私飯，令團隊各人憂慮林的身體狀況。邵家臻今午在Facebook透露，早上曾與張超雄一同探望林卓廷，指現時林住在二人倉內，「頭髮長了，精神很好，食得瞓得」，更着已轉吃私飯的林卓廷要「勤做運動，以免發胖」。

邵又透露，林卓廷平日會在倉內解答囚友的查詢，如申請公屋、案件問題等，形容林「就算已經不是議員，也是在幹議員的工作」。邵指，林一星期會回覆20封信，「只要你願意留下地址，必定親自回信」。

嘆林卓廷「與留鬚無緣」

邵續在帖文中分享指，由於懲教署規定「還押人士在還押的時候樣子如何，在監房的樣子也必如何」，因此林卓廷在獄中亦不能嘗試留鬚：「阿廷平日想留鬚，會被太太制止，現在在監房想留鬚，又被規距制止，真是跟留鬚無緣」。

邵提到，林在獄中最放心不下的是家人，他以德國神學家潘震華的《獄中詩》比喻林卓廷，形容坐監的人「意志再強都有自我懷疑的時候，毋負天下人，只負我家人，眼見身邊人為自己頻撲，難免愧疚」，他引述林指由於「路是自己揀，加上性格如此」，對事沒有「趨吉避凶，仍然不平則鳴，所以坐監必然是中途站」，他形容林對自己的遭遇仍能「笑口噬噬」，「惟有講到媽媽，鐵漢也嗚咽起來」。

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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