【本報訊】2018年3月立法會九龍西選區因游蕙禎被DQ而觸發補選，兩名居民組織義工以藥油、食油等共值百元的「福袋」賄賂深水埗海麗邨主婦及無業漢，要求他們投票給民建聯鄭泳舜，事後四人被控選舉舞弊受審。暫委裁判官許肇强昨裁定兩名義工舞弊罪成，指其中一人多次向居民發訊提及「民建聯」、「投2號，有嘢送」等，行為不是僅屬拉票或統計投票，更反問：「拉票唔係以候選人政綱、過去表現嚟說服選民投佢一票咩？」同時批評被告在錄取口供過程中極力維護幕後主事人。

居民組織「海麗之友社」義工鄧奕梅，及李慧琼前議辦助理王維霞，昨被裁定串謀在選舉中向他人提供利益罪成，控罪指兩人2018年2月28日至3月11日連同其他身份未明人士，提供利益給海麗選民。

每次提投民建聯均講送禮

首被告鄧奕梅受審時辯稱學歷低、廣東話差，才令人誤會福袋與投票有關，收集居民資料只為了登記投票意向。許官昨裁決指拒接納此說法，指鄧向同案被告及證人發出的訊息內容顯示，每次她提出投票給2號或民建聯時，總不忘提到有禮物送贈，「點會係拉票呢？拉票唔係以候選人政綱、過去表現嚟說服選民投佢一票咩？」

許官認為用物資作禮物或象徵式收費，例如證供提及迪士尼門票只需20元包交通，已有賄選意味，「若果要收集意向，又何需用禮物送贈誘使有資格投票嘅選民呢？」

鄧在錄影會面中自爆曾翻閱法律書籍，又謂知道送禮給投票人屬犯法，並重複表示知錯，但其後又想推翻說法，辯稱所做的事只是拉票、登記、統計投票之用。

許官則指縱使有大量WhatsApp佐證，鄧在整個會面紀錄中仍似極力維護幕後人，其間不斷重複說話欲逃避回答問題，且口徑有變，可見鄧沒實話實說。

曾任李慧琼議辦助理的第二被告王維霞則辯稱，獲取海麗邨居民資料只為協助居民取得物資，幫助鄭泳舜拉票也只是關心他的選情。許官認為以上辯解只為開脫罪責，皆因兩人對話中完全看不到以上內容，只看到與投票有關。

許官亦反問，若僅為鄭泳舜拉票和了解選情，為何鄧要向王提供街坊名單連同個人資料？又為何鄧向王提到有夫婦一起投票「係咪送兩份」？許官指，當鄧再向王提供名單時，王回應道謝，認為如此足以推論兩人之間有協議，對話紀錄顯示兩人為民建聯向居民提供福袋，又以鄧出面利誘居民在補選中投票給民建聯候選人。

還柙候判 兩選民被告脫罪

兩人求情時均指從內地來港，王則自稱患乳癌，望法庭先考慮索取社會服務令報告。許官指選舉必須公平公正，賄選是嚴重罪行，將兩人即時還柙至5月26日，待索取背景報告始判刑。

案中另外兩被告、選民主婦陳惠娟及無業男子李謀，各被控在選舉中接受利益作為投票誘因，因二人沒承認其投票取向是因收到福袋作利益，控方未能完全舉證而罪脫。

案件編號：WKCC3866/19