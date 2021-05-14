港府傍晚宣佈，保安局根據《國安法》凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的壹傳媒有限公司股份，以及他擁有的3間私人公司於本地銀行賬戶內的財產。記協主席楊健興認為，當局的舉動予人觀感是涉及政治因素，藉此打壓壹傳媒，事件對整個新聞行業構成恐懼。浸大新聞系高級講師呂秉權認為，今次只是封殺壹傳媒的第一步，相信當局於七一前會有升級行動。

記協主席楊健興表示，雖然壹傳媒發聲明指集團運作目前不受影響，但相信事件已對機構員工構成嚴重心理陰影，令員工擔心集團未來有可能無法運作，同時對整個新聞行業構成恐懼。

楊提到，近期港府官員已多次不點名批評《蘋果日報》，官媒亦有評論要求取締《蘋果》，現時當局凍結黎智英的壹傳媒股份，容易令外界認為此舉動是涉及政治因素，予人的觀感是藉此打壓壹傳媒。楊續指，自《國安法》推出以來，已為行內帶來寒蟬效應，相信經過今次事件，情況會繼續惡化，進一步影響新聞自由。

呂秉權：相信當局不會對《蘋果》仁慈

浸大新聞系高級講師呂秉權接受《蘋果》訪問時形容，保安局的舉動是「拉人封艇」，他相信今次只是封殺壹傳媒的第一步，如果達不到停止《蘋果》運作的目的，當局仍會運用其他手段整頓壹傳媒，包括收回壹傳媒的印刷廠房及辦公室、要求集團交出任何被視為與危害國家安全有關的資料及新聞材料等。

他又提到，港澳辦主任夏寶龍曾點名嚴懲黎智英，反映北京政府已將《蘋果日報》定性為政治集團，加上六四、七一等政治敏感日子臨近，特區政府某程度上要令社會局面更安寧。他稱若《蘋果》仍有一定影響力，相信當局不會對《蘋果》仁慈，七一前很可能會有升級行動。

呂估計，黎智英及壹傳媒集團早已評估風險以制定應對措施，減低今次事件對集團運作的影響，當局亦應早已預視壹傳媒的部署，相信當局仍會有後着。

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