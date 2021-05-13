臉書上飛來一幅截圖，右邊是愛因斯坦頭像，左邊：「愛因斯坦說，在不公義面前，知識分子如果保持緘默就是幫兇。」我懷疑愛因斯坦不會專門對知識分子仗義執言抱有什麼期望，而且我覺得這不像愛因斯坦的語氣。

上網查看，看著看著，就多知道了一些愛因斯坦的事。國際特赦組織有廣告標語「沉默，就是幫兇」，據說源自愛因斯坦這一句：「這個世界不會被那些作惡多端的人毀滅，而是冷眼旁觀、選擇保持緘默的人。」 我不同意前一半，即使有人抗爭，世界也可以被毀滅的。

菲利浦．鮑爾（Philip Ball）一篇文章記述，1933年1月希特勒成為德國總理時，愛因斯坦正在加州理工學院訪問。他在3月宣布將不會返回祖國居住，但還是短暫地回到歐洲，5月從牛津大學寫信給在意大利的朋友，說：「我想，你知道我對於德國人並沒有特別的好感（不管在道德上或政治上）。但我必須承認，他們殘暴和怯懦的程度，真是讓我大吃一驚。」他在德國的同儕很氣憤，有些人認為他等同叛國。普魯士科學院院長普朗克在壓力下寫信給愛因斯坦，說「你的種族和宗教同胞們不會因為你的努力而有所緩解，他們的情況原本就已經相當艱難，現在反而會受到更多壓迫。」另一個學者朋友也寫信給愛因斯坦，說「（因）你的政治動作，他們會讓幾乎所有的德國學者都負上責任。」

普魯士科學院正式跟他割席之前，愛因斯坦先一步遞交了辭呈。他的舊同僚更憤怒了，學院一個次長發表聲明：「普魯士科學院憤慨的從報紙上得知，愛因斯坦在法國和美國參與發起暴行⋯⋯普魯士科學院尤其痛心愛因斯坦在國外身為煽動者從事活動⋯」

愛因斯坦的回應：「我在此聲明，我從未參與發起任何暴行⋯⋯我向新聞界發表的聲明，都是有關打算辭去學院的職銜並放棄我的普魯士公民身分；我這些行為的原因是，不想活在一個在法律之前個人無法享有平等、又沒有言論和教學自由的國家之中。我並且認為德國目前的情勢是一個群眾精神狂亂的狀態，針對箇中因由作一些評論⋯⋯我已準備好為我發表的每一個字負責。」

想起一個朋友感慨時局時會說「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人。」這是明代一副對聯，針對時下的讀書人心思多，但書越讀得多人越怯懦。

區聞海 作者為醫生、生命倫學者