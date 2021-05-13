【本報訊】民主派初選案，47人被控顛覆國家政權罪，案件至今僅11人獲准保釋候訊。還柙中的梁國雄和岑子杰早前分別向高等法院申請保釋，均遭拒絕。法官杜麗冰昨頒下書面理據，表示同意控方所指，岑至今年2月報到時，仍在警署門外提倡五大訴求，可見立場堅決；控方亦指梁長時間參與社會運動並獲國際支持，重犯風險很高。杜官認為沒有充足理由相信二人不會繼續危害國家安全，故拒批二人保釋。

稱岑仍倡五大訴求 「意志堅定」

先後代表梁國雄和岑子杰申請保釋的資深大律師潘熙指，兩人從無主張港獨，亦無勾結外國勢力要求制裁中港官員，也沒簽署「墨落無悔」聲明，強調兩人如獲准保釋，不會繼續干犯違反國家安全的行為。

潘又指岑子杰在香港有同性伴侶，無意離港，亦沒與國際聯絡。律政司署理刑事檢控專員楊美琪回應卻指，岑子杰在初選提名表上便申明「獲得全面否決權，令政權需要答應落實五大訴求」。新聞報道亦提及岑稱沒有簽署初選聯署，是因為他所屬的社民連，該黨議員本來就未曾投票支持財政預算案。杜官同意律政司所指，岑直至今年2月仍在警署外要求政府落實五大訴求，顯示他是意志堅定的年輕人。

至於梁國雄，潘指他新婚不久又患心臟病，不大可能離港。楊則指梁在提交的初選單張中寫明「五大訴求，缺一不可，抵抗惡法，您我同行」。梁又曾公開說過35+「係極之重要。我哋係要令到特區政府嘅苛政冇辦法行」，而且他是社民連副主席，長時間參與社會運動和有國際支持，重犯機會十分高。

案件編號：HCCP135、136/21