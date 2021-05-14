首宗涉及前年11月理大圍城的暴動案，案件今日在區域法院結案陳詞。控方指本案沒有直接證據證明任職產品設計師的被告有暴力行為，全倚靠環境證供及上訴庭在赴湯杜火一案中確立的共同犯罪原則，從而作出被告參與暴動的推論。辯方則謂控方完全沒有證據指被告何時及如何參與暴動，被告管有索帶及波子均未開封，而手袖沾有的易燃成份連指甲油都有如此成份，反問：「優秀嘅香港青年，點會做呢啲咁嘅嘢？」案件6月15日裁決。

控方陳詞指，案中沒有直接證據證明被告有暴力行為，而是完全倚靠環境證供，作出被告參與暴動的推論，包括他於現場逃匿、衣著打扮、有示威者常用的裝備，以及被捕的地方在暴動關鍵位置。

而在湯偉雄案中，上訴庭已確立共同犯罪原則，法庭可以作出被告參與暴動的推論。控方又指，被告有作供，但其供詞解釋並不可信，明知理大一帶有衝突，理應遠離這個地方，帶同裝備到場並不合理。

控方：即使沒有實際使用暴力亦應裁定非法集結罪成

而控方第三警員證人的供詞雖然受到辯方挑戰，警員亦承認沾上易燃液體的手袖是由他脫去並放入背包，但即使有手袖被污染這個疑點，亦不影響其他環境證供足以推論被告參與暴動。

至於被告管有索帶及波子，控方指當日有在場人士用索帶綁起欄柵作路障，又有人用波子阻礙警方前進，認為被告管有這些物品有意圖作非法用途。他雖辯解稱索帶用作綁窗花，但盤問下稱案發至今兩年家中窗花仍未有綁上，被告並不可信。

控方又指，即使法庭認為被告沒有實際使用暴力，亦應裁定被告非法集結罪成。

辯方大律師姚本成則指，辯方不爭議他當時的衣著、所持物品及被捕位置，但控方並未能證明被告曾參與暴動或非法集結。

到場2分鐘內被捕 辯方：啱啱到達已經俾人捉咗

辯方指控方根本不知道被告何時在現場出現，現時所有的證據均指被告在出現後2分鐘內已經被捕，「2分鐘係咪可以參與到40幾米外嘅集結呢？」可能只是「啱啱到達已經俾人捉咗」，辯方並指被告是優秀的香港青年，「點會做呢啲咁嘅嘢？」

被告自辯時指自己案發前遭示威者撞跌並遺失電話，尋找電話期間被捕。辯方批評控方完全沒有處理被告遺失電話這個議題，「你係咪相信現今一個年青人，出街會唔帶手機？個missing phone係最大嘅佐證，佢講嘅係真話。」

辯方又指，控方沒有任何證據證明被告有何動作，當時配備一些防具亦十分正常。辯方又問法官：「唔知你受過催淚彈未？我就受過嘞。我唔係參與暴動呀，我經過咋，我都頂唔順陣味。」至於沾有甲苯的手袖，辯方稱指甲油也有此成份。

辯方指難證26粒波子可阻警推進 「唔係260粒、2600粒喎」

至於未開包裝的索帶及波子，辯方認為並不重要，「26粒波子點樣可以阻止警方前進呢？唔係260粒、2600粒喎。26粒好似掟落大海咁，冇effect」，審訊中亦沒有證據顯示現場所謂阻礙警員的波子是怎樣。

法官姚勳智聽取雙方陳詞後，押後至6月15日裁決，被告獲准以原有條件保釋至裁決當日。

被告雷爍鏗（29歲）早前出庭自辯透露，本身是理大產品工程及市場學學士學位甲級榮譽畢業生，前年11月18日，他放工看新聞得知有中學校長和議員會到理大調解，心想連日衝突膠着狀態或有化解之機。被告自言身為理大舊生，故欲親身到場見證。

當被告走到佛光街往馬頭圍道交界之際，曾遭多名示威者誤以為是便衣警。被告在差館里拿出手機查找去路，其間突然聽到槍聲，繼而遭一群示威者撞跌手機。他蹲下搜尋手機後被捕。他聲言沒有參與示威、暴動或非法集結，袋內的波子是給家中貓兒玩，索帶則用作整修窗花。

【案件編號：DCCC434/20】

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