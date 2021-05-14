《國安法》下陰霾處處，成立逾7年的《852郵報》今日宣佈轉型為一人媒體，由創辦人游清源（本名：袁耀清）獨力經營，其他職員將會離職。游在網上短片中承認，《國安法》生效後有同事感到憂慮而離職，形容「開山刀、牛肉刀架在同事頸上，甚至已經有少少出血」，反覆思量下決定由他一人繼續堅持。

將由游清源獨力經營 仍信港人血汗不白流

游清源今日以「852郵報暫別感言！」為題拍片宣佈轉型。他坦言，《國安法》去年6月橫空出世，令到該報部份同事憂慮，加上近月政權大抓捕民主派和抗爭者、大搜查《蘋果日報》和清算香港電台等，政府更宣稱要立「假新聞法」，猶如「開山刀、牛肉刀」架在記者頸上。

游反覆思量下，決定由他一人繼續經營《852郵報》，在YouTube拍片、發文。他形容這是艱難決定，但為免同事及其家人擔驚受怕，必須採取行動。他又透露，《852郵報》現址的租約將會在明日屆滿，屆時不會續約。

前路將由一人走下去，游清源說，「哪怕只係『我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙』，我依然相信，香港係有明天嘅，香港係有民主嘅，香港人嘅汗水，以至香港人嘅血水，都係唔會白流嘅」。他最後引用《萬水千山總是情》歌詞和納蘭性德的《長相思》勉勵港人「未怕罡風吹散了熱愛，萬水千山總是情；山一程，水一程，聒碎鄉心夢不成，故園無此聲」。

已遣散6名員工 憂「假新聞法」針對網媒

游清源接受《蘋果》訪問時稱，《852郵報》的Facebook專頁和網站將會暫時關閉，而YouTube和Patreon會由他繼續運作，6名員工已經完成遣散，有同事打算讀書進修，也有同事已找到新工作。他指，解散員工的導火線是政府考慮成立假新聞法，評估過後認為該法主要針對網媒，為免令同事身陷險境，《852郵報》正式轉型，暫停所有新聞採訪和轉載，但個人評論專欄就會由他繼續經營。

《852郵報》於2014年初由前《信報》副總編輯游清源與同事創立，《852郵報》不時發表評論文章，被視為親民主派媒體。該報的Facebook專頁目前有7.5萬人讚好，YouTube頻道有28.7萬人訂閱，而Patreon則有2,221人每月支付5至10美元訂閱其文章。

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