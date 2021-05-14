終審法院前常任法官烈顯倫今（14日）出席一個網上活動時表示，《國安法》下可將港人送往內地審訊的3個條件均是極端和少數的情況，形容曾對有關條文表達憂慮的人「誇大」。他又稱法庭應專注處理案件，不應「花時間講述整個故事」，大讚區域法院在處理李柱銘、吳靄儀等人一案上堅定實踐普通法原則。

烈顯倫今早出席香港外國記者會舉行的早餐會，被問及對《港區國安法》的看法。主持Clifford Buddle提到曾任英國大法官及憲制事務大臣的范克林（Lord Falconer），在另一個活動上曾言《國安法》第55條容許在特定條件下可以將案件送往內地審訊，為香港的法治製造了「巨大漏洞」（massive hole），令香港法律制度淪為騙人的假象（charade）。

批范克林誇大、煽風點火

烈顯倫回應指，在《國安法》下此情況只有3個極端、少數的條件下會發生，而當中「香港無法有效執行《國安法》」及「國家安全面臨重大威脅」兩個條件，應該每個人都會認為是合理，「相信范克林也不會說，『哦，讓暴民們（rabbles）都到街上去吧 ！』」而餘下的一個「涉及外國勢力介入」，他認為已經不是一個「地區」可以解決的問題，由國家介入也是合理。

主持稱，有親建制媒體曾指壹傳媒創辦人黎智英一案應送往內地審訊，故有人會憂慮有案件會因香港法庭有可能不作出「正確」裁決，而被送往內地。烈顯倫稱這種說法完全只是基於猜測，「就像審議逃犯條例時，亦有人說國安會跨境過來抓人——你可以講任何你喜歡的話，但評論要基於事實」，又批評范克林等人「誇大」：「他不像律師一樣說話，而更像一個煽風點火的人。（He talks like a rabble-rouser.）」

稱李柱銘等人集結案實踐了普通法原則

他稱法治的其中一個重要基礎，是不讓法庭變成辯論的殿堂，或花時間講述整個故事，認為法官應該專注處理案件本身。他舉例稱李柱銘、吳靄儀等人的組織及參與未經批准集結案，區域法院的處理便令他印象至深：「專注案件本身，不偏不倚、堅定實踐了普通法原則」。

主持指烈顯倫在書中形容香港2019年的示威為暴亂（insurgency）、形容前線示威者為暴徒（thugs），並指外國媒體未有對香港「被示威嚇怕、生活被毀的沉默大多數」展現出同理心，質疑其理據何在。烈顯倫稱自己和港大同事在2019年都感到被嚇怕，地鐵站都被破壞，「在旺角、銅鑼灣等地方的小店老闆，他們怎麽想？」「西方媒體有沒有想過他們？」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）