【本報訊】民主派初選案47人被控顛覆國家政權罪，僅11人准保釋，其餘還柙人士續獲支持者送暖。民主黨李永達昨探訪剛獲短暫保釋外出送別亡父的黨友胡志偉（圖），指胡寄語港人「知道外邊一樣困難，希望牆內牆外一齊撐住」。

李永達昨於fb表示，昨早到荔枝角收押所望探胡志偉，形容胡「精神好好」，每天閱讀《蘋果日報》，兩人見面討論最近政治形勢，亦對很多事情看法有共識。李表示，胡志偉知悉支聯會副主席何俊仁、民主黨前主席楊森和單仲偕，下周將要再度上庭，並且有機會被判入獄，胡鼓勵港人，「知道外邊一樣困難，希望牆內牆外一齊撐住」。

還押於羅湖懲教所的醫管局員工陣線前主席余慧明，其昔日戰友、中大師弟陳國誠，昨首度探望余慧明。陳回程經過沙田威爾斯醫院時，憶起余及他曾於該院任職及實習的往事，「經過傷痛，受過苦難，就會復原？甚至會變得更好？」慨嘆，「現今監獄是好人坐，壞人都可以在外繼續大放厥詞」。

早前遭DQ區議員資格的岑敖暉，其fb小編透露，已於日前遷出荃灣海濱花園的區議員辦公室，小編憶起，搬入辦公室時，由於岑敖暉不在港，由構思擺設到正式入伙皆由他及友人完成，「可惜今次，Lester同樣無法在場」，因辦事處影印機租約未完，呼籲有心人接手。