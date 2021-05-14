今日本港錄得首宗由衞生署檢疫政策揪出的L452R變異病毒株個案後，食物及衞生局昨晚隨即宣佈，已於5月12日凌晨收緊入境檢疫政策，即日起抵港者不論來自任何地區，均要在抵港的第三天接受檢測；之後才按出發地區風險高低，做多一至三次檢測。檢疫期則維持最短7天、最長21天，採樣員必須是具感染控制經驗的護士。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在電台訪問指，能夠越早做檢測找到個案，以減少確診者逗留酒店的時間較好，他解釋檢疫酒店並非醫院，沒有妥善防控措施，員工亦未有受適當訓練，或有傳播風險；他又認為最關鍵是入住率不應太高，因為病毒雖不會經空氣傳播，但短途加上氣流幫助亦會增加播毒風險。

與鄰房菲籍患者病毒基因幾乎相同

至於本港N501Y變種病毒株的確診本地個案，首宗個案為佐敦伯嘉士大廈29歲印度裔男子（第11643號個案 ），患者於3月19日至4月8日在尖沙嘴華美達酒店隔離。理大研究團隊為其下榻酒店同時段入住6個案作基因排序，發現患者與隔鄰房的菲律賓男子病毒基因幾乎相同，3萬個核酸中只有一個不同。蕭估計印度裔男子可能是在檢疫酒店感染，懷疑源頭是鄰房的菲律賓男子。至於傳染途徑仍未確定，他指因兩人基因排序非常相似，不排除屬直接傳播。

蕭傑恒續指，同一檢疫酒店樓層另一患者亦帶有N501Y變種病毒株，惟基因排序有異，疑屬另一傳播鏈。

本港首宗變種病毒流入社區的印裔男衍生的變種病毒群組，截至昨日（14日）已增至10人確診。新增個案包括40歲女子（第11816號個案），為菲籍女護士（第11672號個案）的兄長女友，她與染疫男友（第11815號個案）同樣有於2場播疫聚會出現。

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