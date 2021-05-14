「完善」選舉制度的法案月底即將提交立法會恢復二讀，選委會將會大改組，醫學界及衞生服務界合併由60席變成只得30席，其中15席為醫管局主席、港大及中大醫學院院長、紅十字會秘書長等當然選委，另外15席就會由公營醫院、醫管局、以團體選民選出。不過，被指明為選委的紅十字會秘書長，和有份投票的香港紅十字會去信當局，表明不會參與政治選舉，當局安排由人體器官移植委員會主席取代紅十字會秘書長的選委席位。

根據立法會文件，政府就「完善」選舉制度的法案將會再提出一項修正案，將紅十字會秘書長的當然選委議席，改由人體器官移植委員會主席出任。信中提及，紅十字會於5月6日去信食衞局，指紅十字會為了維持為所有人提供人道服務的使命，任何時候都不會參與政治、種族、宗教或意識形態性質的討論，也不會參加香港的選舉。

由人體器官移植委員會主席取代

由於紅十字會主動要求除名，當局認為當然選委有其重要性，故按廣泛代表性，與界別有密切聯繫和「愛國者治港」原則，加入人體器官移植委員會主席取代。

翻查資料，現任人體器官移植委員會主席為律師黃幸怡，她本身是美心食品有限公司的前顧問及法律總監，亦是香港女律師協會前會長，該會婦女權益小組、反販賣人口小組主席及法改小組、慈善小組聯席主席。她亦多次獲政府委任公職，包括社會企業諮詢委員會、城市規劃委員會、私營醫療機構規管檢討督導委員會、香港中醫藥管理委員會和西九文化區管理局審計委員會等。

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