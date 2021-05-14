土地供應短缺，發展局經過2年研究、檢視10組地塊後，昨日公佈動用「尚方寶劍」收回當中3組作資助房屋用途，料建成1,600個單位。當中一幅位於元朗Yoho Midtown旁、由新地子公司持有的一幅用地，翻查資料，該處原屬Yoho Midtown的項目範圍之一，新地早年曾有意在該處興建2幢大廈、約450個單位，但最終未有推展計劃。新地回應指，政府不應引用《收回土地條例》於正在進行規劃申請的私人地塊上。有團體則批評政府收地的速度及比例均不足，「有啲半桶水」，應積極將更多閒置多年的私人土地收回發展。

發展局於2019年《施政報告》公佈，現存部份已納入法定分區計劃大綱圖、並已劃為綜合發展區及住宅地等私人土地，若丟空多年仍未發展，政府會逐一檢視並考慮引用《收回土地條例》發展公營房屋，當時稱已覓得10幅土地作研究。

當局昨日公佈在10組地塊中，揀選了3組作為興建資助房屋，3地分別為粉嶺新運路近黃崗山用地、元朗十八鄉路近龍田村用地及元朗元龍街與攸田東路交界用地。其中元朗元龍街用地，地段貼近新地項目Yoho Midtown，用地持有人都為新地旗下子公司「兆盛有限公司」等。

用地曾作露天停車場

《蘋果》翻查分區計劃大綱圖資料，發現該用地連同附近大片土地，發展商於95年起已申建綜合住宅或商業區，多次獲城規會批出許可。根據2014年一幅規劃申請圖顯示，新地計劃在該元龍街與鳳攸東街交界、包括今次收地範圍在內的3.6萬平方米用地上，計劃興建約2,500個住宅單位及324間酒店房間，並分3期發展，而是次政府收地範圍屬於當年規劃的第3期發展範圍，有意興建2幢住宅大廈、共448個住宅單位。

不過，根據報道，新地在發展Yoho Midtown第1期後，新地2015年再就第2期發展的酒店項目向城規會遞交規劃申請，但今次收地範圍所涉及的第3期用地，則一直作露天停車場用途。

對於土地被政府收回，新地稱，就元龍街與攸田東路交界用地，新地持有小部份業權，但由於祖堂地的問題，多年來未作發展。新地強調，政府不應引用《收回土地條例》於正在進行規劃申請或換地申請的私人地塊上，但若引用條例於已規劃作公營房屋用途的土地，在尊重《基本法》對私有產權的保障、符合公共用途的法定定義，和作出合理賠償的前提下，新地會配合政府的收地安排。

新地執行董事郭基煇今日於論壇上同樣被問到政府收回用地事宜，他直言不應將《收回土地條例》，用於已規劃和正在更換土地用途的私營房屋和商業土地，他又認為只要收地是用作公營房屋用途，符合法律的公共用途，新地樂意配合，又強調政府要多管齊下為新界農地、濕地「鬆綁」，「做大個餅」，將每年公私營房屋供應量增至5萬伙才能夠解決房屋問題。

本土研究社批收地比例低

本土研究社成員陳劍青稱，發展局早於19年已研究10幅私人用地，但事隔2年才完成研究，並只揀選當中3幅用地作發展，速度太慢、收地比例亦太低，「有啲半桶水」。他又指，當局稱另外有2幅用地不適合作高密度資助房屋發展，「咁用唔到嚟起屋，係咪可以用作解決其他用地需求？」該些用地本身閒置多年，亦應收回作發展。他亦引述發展局稱，其餘5組地中3組地塊的業權擁有人已提交並積極跟進其地契修訂或換地申請，故暫未會收回其土地，「咁係咪事先通咗水畀業權人？」擔心因此令公眾損失更多可作公營房屋發展的地皮，期望當局進一步積極收地之餘，亦更應檢視此10幅用地以外，更多私人閒置土地。

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