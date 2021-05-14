警方前年11月接獲線報，到灣仔一個單位搜查並撿獲59支汽油彈及79支懷疑汽油彈半製成品，行動中拘控四男一女，為反修例運動已知案件中撿取最多汽油彈及半製成品的案件。其中三男不認罪，今於區域法院受審。控方替當日參與行動的刑事情報科警員申請匿名令，禁止傳媒報道任何可識別警員身份的資訊，惟首名出庭作供的警員宣誓時，卻大聲朗讀出自己的名字，法官及主控官見狀連忙制止。

本案原本涉及5名被告，包括鄭錦輝、楊泳茹、丘建威、莫禮滔及黃建棋，年齡介乎20至25歲，被控串謀縱火罪，以及交替的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。其中楊、莫早前承認交替控罪，判囚3年2個月。

控方今表明不會繼續檢控串謀縱火罪，三男否認交替的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，預計審期10天，由法官葉佐文主審。

控罪指被告於前年11月2日在灣仔堅拿道西一個單位內保管或控制59個汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃樽、約4.6公升含柴油液體、約1公斤含異丙醇液體、約4.9公斤含汽油液體，另有白色廢棉、布條、布及毛巾，意圖用以摧毀或損壞他人財產。

三男赤腳由露台跳落平台

控方高級檢控官張卓勤甫開庭，便替本案部份警員證人申請匿名令，謂早前已將政務司司長簽署的公眾利益豁免證明書以及刑事情報科警員宣誓的誓章等文件交予辯方，辯方不反對。

法庭其後清場，安排警員循特別通道進入法庭。首名刑事情報科警員SO5在屏風後宣誓，惟他在庭上卻大聲讀出自己的名字，主控官聞言即打斷謂「唔使講名」，法官葉佐文則提醒「檢控官幫你申請咗匿名㗎，你唔使主動交代，你唔好自己講」。

於2014年加入警隊的SO5供稱，案發時駐守刑事情報科，當日下午2時45分獲告知有警員將會進入灣仔堅拿道西10號冠景樓一單位，他則被指派在附近設立監察站，監視涉案單位露台，露台面向軒尼詩道。

SO5稱當日在相距露台約80至90米位置利用望遠鏡進行監視。及至3時許，他看見三男一女從涉案露台跳落3樓平台，另一男則從3樓平台跑出，五男女及後進入3樓一單位。

其中三男分別穿紅色、黑色及白色上衣，均沒穿鞋。SO5隨即向電台通報。及後警方爆門進入涉案單位，惟SO5沒參與，亦沒與涉案被捕男女接觸。主控官指三男分別是本案三名被告，並播放一段長達50秒的片段，拍下三男一女從涉案露台跳落3樓平台的過程。

SO5自言基於戰術問題，沒在口供透露觀察地點，僅謂位於金朝陽中心附近及2000年廣場中間。代表首被告的大狀問他所位處的樓層，SO5表示不記得，惟確認是天台，是從俯瞰的角度觀察。大狀指涉案單位露台及3樓平台皆有簷篷，警員無法觀察簷篷下的情況，SO5同意，惟強調簷篷覆蓋範圍細，仍可作主要觀察。

葉官問到：「幾多樓同戰術有冇關係？幾高望同幾低望都同戰術有關？都緊要嘅？」SO5同意。葉官追問：「咁點解緊要嘢唔記得？你喺嗰度（天台）幾耐？」SO5稱當日直接衝上天台設置觀察點，沒留意天台層數。SO5及後澄清，他於事發時記得幾多樓，惟至今已忘記。聆訊下午繼續。

【案件編號：DCCC 97/20】

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