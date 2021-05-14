「港版國安法」實施近一年，香港民意研究所針對《國安法》下的學術自由進行調查，45%受訪者認為大學管理層幾不或沒有努力保障學術自由，只有不足29%持相反意見；59%受訪者指《國安法》限制香港學術自由，26%則指沒有限制。有大學講師擔心，連教授加泰羅尼亞、蘇格蘭的獨立分離運動都會被視作煽動分裂。

香港民研今日發表最新一期「我們香港人計劃」調查報告，調查於5月10至13日以網上問卷形式訪問了7,216名市民。45%受訪者認為大學管理層幾不或沒有努力保障學術自由，29%認為管理層有努力保障學術自由。將數據細分，72%自稱支持民主派的受訪者認為大學管理層沒有努力保障學術自由，非民主派則只有29%。

94%民主派支持者認為《國安法》限制學術自由

針對《國安法》對學術自由的限制，整體受訪者中，59%認同《國安法》下存在學術自由限制，26%認為沒有限制，以5分為滿分，受訪者平均值為3.6分。但細看數據則發現，支持民主派的受訪者中94%認為有限制，只有2%認為沒有；非民主派的支持者中，41%認為沒有限制，38%指沒有。

香港伍倫貢學院社會科學院助理教授李敏剛指，《國安法》雖然訂明《公民權利及政治權利國際公約》、《基本法》下的權利仍受保障，但觀乎調查結果，有關說法似乎難以取信香港人。他分析，近月有大學剝奪學生參與校政的權利、阻止組織學生會等，都不免令人疑慮《國安法》影響學術自由。

教師憂教授外國獨立運動被視作煽動獨立

作為政治學老師，李承認在教學上都有憂慮，包括日後教學時能否教授加泰羅尼亞、蘇格蘭的獨立分離運動，教授時會否被視作煽動獨立呢？他強調，教學是中立活動，但擔心《國安法》的執法人員有不同理解。

前立法局議員、城大教職員協會前主席謝永齡擔心，日後教師會在教學前作自我審查，以免誤犯《國安法》。

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