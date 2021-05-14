食物及衞生局局長陳肇始今早（14日）出席立法會衞生事務委員會時表示，台灣抵港人士須在檢疫酒店強制隔離14天，不能家居檢疫。

台灣疫情升溫，新加坡疫情亦未有紓緩跡象，其中樟宜機場感染群組正在擴大。商務及經濟發展局局長邱騰華今宣佈，接獲新加坡交通部部長通知，原定本月26日推出的旅遊氣泡很大機會再度延期。

邱騰華引述新加坡交通部長王乙康稱，按目前情況，很大機會未必能夠如期在5月26日重開新加坡和香港的旅遊氣泡，港府下周初會再與新加坡了解情況。

須檢疫酒店強制隔離14天 接受6次檢測

另外，陳肇始今早於立會上指出，台灣當地確診個案有上升趨勢，疫情有反彈，故要求所有曾在台灣逗留的抵港人士，必須於指定酒店強制檢疫14天，不能進行家居檢疫，減低病毒進入本港社區的機會。

有關人士須在機場等候檢測結果才能離開，也要在檢疫期間接受3次檢測，並在抵港後第16天和第19天接受強制檢測。

擬為非香港人接種疫苗

陳又指，本港疫苗接種比率為17.1%，接種計劃開始以來，政府一直收到非香港居民查詢接種疫苗的要求，當局認為在本港逗留一段時間的非本港居民，也有需要為他們提供疫苗接種服務，以提升整體抗疫能力。當局正審視相關安排，並適時公佈，目前正處理一些技術性問題。

5.7報道：打齊針加14日來港可縮短檢疫期 台灣抵港只隔離7日 待遇與內地澳門相同

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