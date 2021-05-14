教育局教育主任在兒子參加升中派位時，涉嫌擅自進入中一學位分配系統多達10次，「偷睇」兒子及其他百多位同學成績，遭廉署拘控以10項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪。案件經審訊後，裁判官杜浩成今裁決指，被告的行為雖然頗大程度侵犯別人私隱或違反部門指引，惟無法證明他有不誠實獲益，故裁定全部罪名不成立。杜官並批評律政司錯誤以為進入電腦提取資料就必屬不誠實行為，頒令被告可獲訟費。

被告彭偉傑（57歲）被控於2016年8月至翌年9月取用教育局「教育資訊系統」內載有「中一學位分配系統」數據庫的電腦系統，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。

老師指資訊不完整或未能正確運用 反影響選校抉擇

被告於1996年9月加入教育局，2016年7月被調派往學位分派組任教育主任，同年8月他向上司申報其子就讀藍田某小學，2017年9月升中。

裁判官杜浩成今午裁決指，被告的職位有權進入電腦系統查閱小學生的成績，而教育局會將學生呈分試成績標準化，將全港成績統一作調整，計出各區學校學生的「banding」。

杜官續指，被告在電腦中查找到的兒子及其同校同學的成績並製作試算表，有關資料雖可令被告頗準確計算兒子在同級同學中的成績排位，惟教育局的證人卻明確表示，其實被告所獲取的資料並無令他得益，因有其他未知之數會影響最後排位。學校老師證人更指，單單獲取該些成績資料，資訊未算完整，能正確運用的家長少之又少，有可能會影響選校抉擇，反而弊多於利。

被告並無隱瞞自己曾查找相關資料，不過他透過電腦獲取兒子同學的全名、身份證號碼與分數等資料，無疑是頗大程度侵犯別人私隱，可能違反部門指引。惟法庭要考慮的並非他有否侵犯私隱，而是其行為背後有否不誠實地獲益。由於控方在案中未能於毫無合理疑點下證明被告有不誠實獲益，故裁定他面對的10項罪名全部不成立。

控方指若批准訟費會鼓勵同類行為

辯方申請訟費，杜官問控方當初何以不考慮用其他方式如紀律處分處理，以收警惕之用。控方指本案由教育局轉介廉署調查，故不知道教育局的考慮。控方又指，被告有多年教育局工作經驗，但卻「好多次好多次」登入電腦取得資料，行為自招嫌疑。若法庭批准訟費申請，會鼓勵同類行為。

杜官卻批評律政司在研究本案時，未有考慮相關案例，以為進入電腦提取資料就必然有不誠實意圖，故決定批准辯方訟費申請。

【案件編號：KTCC1555/20】

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