交友App騙徒扮演單身暖男冧女落叠，邊扮君子邊說話曖昧，又搭膊頭𠱁歡心。女事主Kelly被賤男Benny一句：「我想搵個伴一齊做」，誘購逾40,000元美容療程及教育課程。記者放蛇約Benny，及後他即通知美容中介報喜，指女記者為「超簡單嘅女」。自稱單身的他更無視公司規定，偷偷與女同事拍拖及街頭擁吻。

女子中計失4萬

Kelly經交友App結識Benny，甫見面Benny即請食飯，送生日禮物獻殷勤，約會後着她回家報平安，亦會輕搭Kelly膊頭、拍大髀𠱁她歡心。她稱二人一周見四次，Benny試邀Kelly看中醫被拒，即轉推介美容及教育課程，約她到醫美中心按摩。當發現她不欲消費，Benny即挨近說：「我想搵個伴一齊做按摩」，令Kelly誤會可發展，終花逾40,000元，飯敍亦要她埋單。

記者約Benny見面，他自稱27歲、理大商科畢業，從事市場推廣四年多，公司與數品牌合作，能低價買名牌及演唱會門券，「早排做張敬軒拎VIP位，平時喺澳門搞BLACKPINK嗰啲」，着記者可向他索取門券。他交談得知記者有經痛，即雀躍稱：「我妹四季經，中學請假差啲畢唔到業」，到該中心看中醫一年便好轉。他又自稱腸胃差，經半年調理後也好轉。

Benny不時關心記者：「你係咪鼻敏感」，亦心急約記者數天後見中醫。及後Benny即以短訊聯絡中介，興奮稱：「約咗場referral，佢好多嘢想搞，超簡單嘅女」，以為可再賺一筆佣金。

連日追蹤發現，Benny每次出動全程低頭玩電話，疑忙於應酬目標。公司雖禁辦公室戀情，但他兩次和一女同事外出，當附近無人時兩人即當街擁抱濕吻。自稱住筲箕灣的他沒送女方回家，自行坐小巴返藍田公屋住所，而非他聲稱的筲箕灣屋企。記者在琪恆中心質詢Benny，他否認並指是私人地方，便急步走入辦公室。