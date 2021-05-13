血液紅血球數量太少，即貧血；病徵包括面青唇白，氣促心跳及易倦。貧血加上紅血球體積變細（Microcytic anaemia），病因包括「缺鐵」、地中海貧血症或慢性病貧血。

五十歲的陳太近日出現貧血病徵，大便變爛變黑，體重驟降。驗血發現嚴重「小紅細胞貧血症」，「血紅蛋白」（Haemoglobin）水平下降至正常的三分一；大便隱血呈強烈陽性反應，顯示腸胃正在出血。胃窺鏡發現胃有腫瘤，「活檢」（Biopsy）確診「胃癌」（Gastric cancer）。

三十歲的陳小姐好事近，一對新人安排接受婚前身體檢查；意外發現二人同時患有輕微的「小紅細胞貧血症」，進一步檢查確診二人同時有「輕型的乙型地中海貧血症」基因突變（Beta thalassemia minor），屬中國人常見的遺傳性貧血症。二人只有輕微貧血，完全沒有病徵，無需接受任何治療；婚後生孩子卻要特別留心，胎兒有四分一機會患上「重型的乙型地中海貧血症」（Beta thalassaemia major），出生後需要終身定期輸血及接受「去鐵」治療（Iron chelation），只有「骨髓移植」可以根治。產前檢查可及早診斷胎兒有否受影響，包括懷孕10到12周時進行「絨毛膜絨毛活檢」（Chorionic villus biopsy）或15周後進行「羊膜穿刺」（amniotic fluid amniocentesis），亦可考慮研發中的「母血無細胞核酸無創產前測試」（Maternal blood noninvasive prenatal testing of cell-free DNA），然後決定是否留住胎兒。如選擇人工受孕，可考慮「胚胎着床前基因診斷」（Preimplantation genetic diagnosis），受孕前預先選出正常胚胎。

八十歲的陳婆婆患有嚴重「類風濕性關節炎」（Rheumatoid arthritis），時好時壞；關節炎發作時驗血，顯示有「小紅細胞貧血症」，排除「缺鐵性貧血」及「地中海貧血」，確診「慢性病貧血」。

梁憲孫 養和醫院副院長