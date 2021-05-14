【大埔襲警案】

【本報訊】三名女子被指前年11月3日在大埔超級城襲警，以阻止警員拘捕示威者，案件昨續審。有份調查案件的警員在報告內以「AP9」及「AP10」（arrested person，被捕人士）稱呼案中同一被告，庭上解釋是依案件主管指示，將原本的AP9抽起，然後修改被捕人士編號。裁判官黃國輝批評做法或會導致「亂晒大龍」。警員承認做錯。

警認錯 稱依案件主管指示

警員5751李勁容（譯音，圖）供稱，他將首被告陳美霞的手機及SD卡送往網絡安全及科技罪案調查科檢驗。他撰寫的調查報告起初將首被告列為AP10（即第十名被捕人士），並稱將AP10的手機送檢，但取回時卻指手機屬於AP9。李昨在庭上解釋，因原本的AP9證據不足而被抽走，他遂依案件主管指示將AP9分拆處理，並將AP10改為AP9，強調修改後，AP9及AP10同樣指首被告。

黃官聞言問：「咁樣抽起係一貫做法？」質疑這樣做會引起混亂，李承認他做錯。黃官又假設AP9叫陳大文，被捕後由警方撿取九項證物。李將AP10改成AP9，有機會導致「亂晒大龍」，誤將屬於陳大文的證物當成是AP10的。李解釋，AP9由其他部門轉介，其檔案本身是獨立處理，相關證物亦已交還同袍。

辯方批評李的做法會撈亂證物，令同袍將其他被捕人士的證物當作是屬於首被告，亦不能肯定證物沒受到干擾。李不同意。

三名被告面對兩項意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊罪，案件7月26日續審。

案件編號：FLCC1570/20