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查看兒子成績　教局主任涉擅登入系統脫罪

1小時前
被告彭偉傑（遮臉者）

【本報訊】教育局教育主任被指在兒子參加升中派位時，擅自進入中一學位分配系統多達10次，窺看兒子及其他百多位同學成績，遭廉署拘控10項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪。案件經審訊後，裁判官杜浩成昨裁決指，被告雖然頗大程度侵犯別人私隱，或違反部門指引，惟控方無法證明他有不誠實獲益，故裁定全部罪名不成立。杜官又批評律政司誤以為進入電腦提取資料就必屬不誠實行為，頒令被告可獲訟費。

官：無法證明不誠實獲益

被告彭偉傑（57歲）被控於2016年8月至2017年9月取用教育局「教育資訊系統」內，載有「中一學位分配系統」數據庫的電腦系統，目的為使其本人或他人不誠實地獲益。被告1996年9月加入教育局，2016年7月被調派往學位分派組任教育主任，同年8月向上司申報其子就讀藍田某小學，2017年9月升中。

杜官昨裁決指，被告職位有權進入電腦系統查閱小學生呈分試成績，他案發時找到兒子及其同校同學成績並製作試算表，有關資料可令被告計算兒子在同級同學中的成績排名。惟教育局的證人表示，有其他未知之數影響排名，故被告獲取的資料並不會令他有得益。學校教師更指，單單獲取該些資料並不全面，或影響選校抉擇，反而弊多於利。

被告並無隱瞞自己曾查找相關資料，杜官指他透過電腦獲取兒子同學全名、身份證號碼與分數等資料，無疑是頗大程度侵犯別人私隱，可能違反部門指引；至於家長若認為私隱受損可循民事索償，惟法庭要裁斷其行為有否不誠實地獲益。由於控方未能證明被告有不誠實獲益，故裁定他所有罪名不成立。

辯方隨即申請訟費。杜官問控方當初何以不考慮用其他方式如紀律處分處理，以收警惕之效。控方指本案由教育局轉介廉署調查，故不知道教育局有何考慮。控方又指，被告在教育局工作多年，卻多次登入電腦取得資料，行為自招嫌疑，若法庭批准辯方申請，會鼓勵同類行為。杜官批評律政司研究本案時沒有考慮相關案例，以為進入電腦提取資料就必然有不誠實意圖，批准辯方取回訟費。

案件編號：KTCC1555/20

教育主任有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪中一學位分配系統教育局
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