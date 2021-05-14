【不敵虧損】

【本報訊】台灣《蘋果日報》昨公佈，下周二 （18日） 將會停刊報紙。《台蘋》社長陳裕鑫昨發公開信予讀者，指數碼平台的壟斷對紙媒造成打擊，後日將是《台蘋》報章最後一日出刊，將來資源將集中在台灣蘋果新聞網。據知，今次《台蘋》將遣散326人，陳也已辭職共進退。創刊18年的台灣《蘋果日報》報紙停刊意味台灣的四大報時代正式告終。壹傳媒（282）行政總裁張劍虹指，為集團長期營運，不得不走這一步，強調集團現金流足夠長期營運下去，香港《蘋果日報》和其他業務會如常健康經營。

《台蘋》停刊的消息，最先由社長陳裕鑫昨午在台灣蘋果新聞網以公開信形式公佈，「今天要向各位讀者沉痛的宣佈：台灣《蘋果日報》紙本在5月17日出刊最後一次報紙後，將在18日起停刊」。陳指，受到媒體環境改變影響，營運持續虧損，在不得已的情況下，壹傳媒決定《台蘋》紙本停刊，集中資源發展台灣蘋果新聞網。陳在公開信續指，受到Google、facebook等數碼平台壟斷所影響，廣告資源減少，沉重打擊紙媒，加上創辦人黎智英繫獄，香港的廣告資源亦被封殺，香港《蘋果日報》營運萬分艱辛，幸得讀者追求自由的信念支持，依然守住新聞自由最重要的堡壘。他表示，《台蘋》報紙停刊是最不願意做的決定，為此向讀者深深道歉。

遣散326人 社長請辭

根據另外一封陳裕鑫給予同事的公開信，陳裕鑫表示，「作為管理者，我更愧對同事，我已向行政總裁表示，即日起辭去董事、《台蘋》社長、紙媒總編輯，並把自己也列入被資遣（遣散）名單，與紙媒同事共進退」。信中亦提到，因為事出急迫，公司無法更早通知各位同事，將會依照台灣的《勞動基法》處理遣散事宜。

壹傳媒行政總裁張劍虹指，《台蘋》決定停刊，是艱難和傷心的決定。集團經營虧損，當中以台灣佔比較大，在疫情未緩和、經濟復蘇不確定下，集團為確保能長期營運下去，不得不走出這步，台灣只集中資源在網上內容。不過張指，管理層有信心，集團的現金流足夠長期營運下去，香港《蘋果日報》和其他業務會如常健康經營下去。

《台蘋》工會理事長陳嘉恩稱接獲告知，在現有801名員工中，326人將被遣散，當中包括發行部、印務部，編輯部也會縮編人手。工會向資方表達強烈不滿，強調近年《台蘋》員工非常努力配合公司轉型，最後卻由員工承擔政策錯誤的結果。中央社報道，有員工稱《台蘋》管理層昨在會議說明，報刊員工原則上後日起不用再進公司，薪酬算到本月底，另有法定預告工資及法定遣散費。

香港壹傳媒工會則表示，對於《台蘋》的決定感到十分痛心，會響應《台蘋》工會的聲明，呼籲《台蘋》管理層按法例盡快與工會展開磋商，盡量安排內部調職。台灣《蘋果日報》被視為台灣四大報紙，另外三份分別為《自由時報》、《聯合報》及《中國時報》。

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