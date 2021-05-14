【本報訊】前年6月15日反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡。時任立法會議員、註冊社工鄺俊宇當日到場時目睹梁的身影，多番請求警方讓他接觸梁以協助勸阻，惟遭拒絕。死因研訊第五天，法庭傳召鄺出庭。鄺自言過往「處理輕生未試過失手」，惜終未能幫忙，「最大遺憾係由頭到尾都唔可以同佢講到一句說話」。他相信如可跟梁對話，或會令事件有好的發展，但坦言無法判斷警方拒絕他見梁的決定是否合理。他在庭上一度哽咽，慨嘆道：「如果當時我可以同佢講到嘢，會唔會可以避免悲劇發生？但呢個世界冇如果。」

鄺俊宇於作供時將梁稱呼作「凌杰」。當日下午3時許，正在立法會工作的鄺得悉政府將暫緩逃犯條例修訂工作；同時他接獲市民求助指「有位朋友喺太古廣場四樓出現」，希望他提供協助。鄺認為其身份到場或能緩和情勢，加上事發位置在附近，故立即前往現場。

鄺：未能判斷警決定是否合理

鄺坦言當日從不知梁的身份或姓甚名誰，只知對方是個企圖輕生的香港人。鄺從網上消息知悉，梁在太古廣場掛上橫額，得知他或想「以死明志」，鄺認為「不能接受有人因為呢件事失去生命」，故即使「唔知可以做啲咩，但都去咗先」。

下午4時許，鄺到達四樓封鎖工地外的行人路，他曾透過花叢目睹梁的身影，並在封鎖線外向一名傳媒聯絡組女警指：「我想過嚟幫手，我係註冊社工，我相信我嘅出現同協助會幫到手。」但約10分鐘後，該女警轉達上司的話，拒絕鄺的請求，並告知已有談判專家處理，又解釋封鎖範圍內不適合讓他勸說或溝通。鄺請女警再嘗試向上司請示，其間多番向她及其他警員指「我覺得我可以幫到手」、「盡量試試啦」，惟一直未有消息。鄺昨指，未能判斷警方拒絕其會見要求是否合理，但他自言是社工，只盼警方能容讓他發揮作用，對於請求被拒感可惜。

最後一名接觸梁的談判人員警司林景昇曾指，若註冊社工沒受過危機談判訓練及不了解當事人背景，未知會如何刺激當事人，對談判沒幫助。鄺則透露，自他24歲當選元朗區議員以來每年接獲逾千宗個案，不乏有街坊危站情況，他曾好幾次與事主溝通，並成功勸服對方返回地面。鄺又指過往有警員在場與他合作處理，甚至向他表示謝意，一般在談判專家到處前已解決事情。

睹梁墮樓崩潰 「跪咗喺地」

鄺又相信如可跟梁對話，或會令事件有好的發展。研訊主任接續問鄺，有否想過能成功說服梁，鄺只謂：「最大遺憾係由頭到尾都唔可以同佢講到一句說話。」鄺另表示當日不知梁手上持有甚麼，惟相信無論如何梁都不會傷害他，又指社工知識可助他做出適當判斷，「冇嘢重要得過救人」、「初衷初心係咁」。鄺說：「最大嘅心願，係大家都平安。」又謂：「唔好發生啲咩事，唔值得啊。」

眼見留在平台未能幫忙，他遂前往太古廣場對面的行人路，「至少可以望到佢（梁）」。他當時相信「能夠做嘅嘢就係嗌上去」，故嘗試向四樓大喊「你冷靜啲，落返嚟先講」但不奏效，附近途人紛紛謂：「聽唔到㗎，冇反應。」眼見徒勞無功，鄺下午約5時折返平台，在封鎖線外望着梁的背影，「望到都好啊，但發揮唔到作用」。鄺指梁一直靜止不動，現場有途人朝梁大喊，但梁沒回應。

鄺一直留守現場，直至聽見有人說「好似跳咗落去」，他形容「事件突然變化」，故馬上跑回地面。鄺在庭上用手指劃，憶述當時在五米外看到跌落在救生氣墊旁的梁凌杰。他形容當時「腦海一片空白」，沉思一會後哽咽道「喺現場情緒崩潰」、「跪咗喺地下」。鄺其後趕往醫院看梁，「我多麼希望係冇嘢」，惜其後得知梁已離世。

案件編號：CCDI481/19

梁凌杰死因研訊

第六天預告

將傳召消防員作供