【本報訊】六旬醫生被指帶同22歲女護士午膳，其間對她掃背、摸胸兼強吻，更自言：「哎呀！我控制唔到自己呀！我失控！」其後護士向母親哭訴，揭發事件報警。涉案醫生被控兩項非禮罪，受審稱護士向他索取金錢資助不果，因而誣告，又謂女方稱他作「Daddy」實是指「Sugar Daddy」。惟暫委裁判官鄭潤聰昨裁決指醫生說法站不住腳，裁定罪成，還柙至6月4日判刑，其間等候背景報告。

還柙至6.4判刑

據控方案情，60歲被告關國安去年3月14日駕車偕X自大圍診所出發，到達尖沙嘴海運大廈停車場後下車。二人前往午膳之際，被告掃X的背和拖她的手。X當時大驚，不懂反應，只問被告：「你當我係你個女？」被告回應：「一半一半。」

二人飯後到停車場取車，X坐上被告七人車後座，未幾遭被告摸左胸。X叫被告停手，但被告沒理會，還拉下口罩強吻X，繼而從X的連身裙底伸手入內，摸她的左胸一分鐘。被告更稱：「哎呀！我控制唔到自己呀！我失控！我失控！」X當晚回家向母親哭訴後報警。

鄭官裁決指X案發時僅21歲，正備考中學文憑試，診所護士是其首份工作，欠缺社會經驗，故對給她工作的被告非常依賴和尊重。面對突如其來的非禮，X一時不知所措，沒有留意或忘記部份細節不足為奇，不影響其證供可信性和可靠性。

鄭官亦不接納辯方指X因為向被告要求金錢資助不果而誣告，及她以「Daddy」稱呼被告實為「Sugar Daddy」之意，認為若X確實為錢，便不會即晚報案。被告還柙至6月4日判刑。

案件編號：KCCC3023/20