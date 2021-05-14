【本報訊】本港昨日再次本地零確診，僅錄得一宗輸入個案，亦是第七日沒有源頭不明個案。專家認為，歷時半年的第四波疫潮已趨穩定，本港「清零」在望。

衞生防護中心昨公佈，昨日新增一宗確診，屬輸入個案。第11819號43歲男子於本月12日乘坐阿聯酋航空EK384，從阿拉伯聯合酋長國抵港，患者並沒有接種疫苗，亦沒有病徵。另初步確診個案少於五宗。

醫管局公佈，現時只有61名確診病人分別於公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中兩人情況危殆，一人情況嚴重，其餘58人情況穩定。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，較早前的社區變種病毒群組已找到傳播鏈，亦無引致社區出現爆發。而最近一宗本地無源頭個案是華大基因員工，亦未出現新傳播個案，本港現時疫情已趨穩定，有望「清零」，屆時可以考慮放寬社交距離措施。

外傭明起須再強檢

另外，勞工處提醒全港外傭須在5月16日至5月30日期間，再次接受病毒強制檢測。今次強制檢測期共16天，當中包括三個周末，方便外傭安排時間接受檢測。政府會和承辦商合作，提升社區檢測中心及流動採樣站的檢測量，特別是周六、日的檢測量。當局又呼籲僱主盡量安排讓外傭於平日在社區檢測中心進行檢測，並先行預約，避免集中於周六、日排隊檢測。