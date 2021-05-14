【本報訊】港版國安法實施近一年，香港民意研究所針對國安法下的學術自由進行調查，45%受訪者認為大學管理層幾不或沒有努力保障學術自由，只有不足29%持相反意見；59%受訪者指國安法限制香港學術自由，26%則指沒有限制。有大學講師擔心連教授加泰羅尼亞、蘇格蘭的獨立分離運動都會被視作煽動分裂。

香港民研5月10至13日以網上問卷形式訪問7,216名市民，45%受訪者認為大學管理層幾不或沒有努力保障學術自由，29%認為管理層有努力保障學術自由。細分數據，72%自稱支持民主派的受訪者認為大學管理層沒有努力保障學術自由，非民主派中比例只佔29%。

教師憂教學或誤踩紅線

針對國安法對學術自由的限制，整體受訪者中，59%認同國安法下存在學術自由限制，26%認為沒有限制，以5分為滿分，受訪者平均值為3.6分。而支持民主派的受訪者中94%認為有限制，只有2%認為沒有；非民主派的支持者中，41%認為沒有限制，38%指沒有。

香港伍倫貢學院社會科學院助理教授李敏剛指，國安法雖然訂明《公民權利及政治權利國際公約》、《基本法》下的權利仍受保障，但觀乎調查結果，有關說法似乎難以取信香港人。

李敏剛分析，近月有大學剝奪學生參與校政的權利、阻止組織學生會等，不免令人疑慮國安法影響學術自由。

作為政治學老師，李敏剛承認教學時有憂慮，包括日後教學時能否教授加泰羅尼亞、蘇格蘭的獨立分離運動，及教授時會否被視作煽動獨立呢？他強調教學是中立活動，但擔心國安法的執法人員有不同理解。