【本報訊】47名民主派人士因參與初選被控顛覆國家政權罪，僅11人准保釋。昨日邵家臻及張超雄探望林卓廷（圖），指林已轉吃「私飯」，他亦沒被囚禁嚇怕，「惟有講到媽媽，鐵漢也嗚咽起來」。前觀塘區議員李嘉達facebook亦貼出李的一篇家書，指相比上星期的難過時間，「這個星期的時間好像過得比較快」。

李嘉達家書：獄中時間慢感難過

早前林卓廷facebook指林不願意改吃私飯，昨日邵家臻與張超雄探望他後，在fb留言指現時林囚於二人倉，「頭髮長了，精神很好，食得瞓得」，更着已轉吃私飯的林要「勤做運動，以免發胖」。他又指，林現時日間會下棋、讀書、寫信。

邵透露林卓廷平日在倉內會解答囚友查詢，「就算已經不是議員，也在幹議員工作」，指林一星期會回覆20封信，「只要你願意留下地址，必定親自回信」。林在獄中最放心不下是家人，他對自己遭遇仍能「笑口噬噬」，「惟有講到媽媽，鐵漢也嗚咽起來」。

現於赤柱監獄還柙的還有曾參加初選的前觀塘區議員李嘉達，其facebook貼出李寄出的部份書信，提到獄中時間過得慢自然感到難過，「這應該不太難去理解，畢竟我們都來自相對自由的牆外世界，希望盡早回家」。不過他寄信的那周感覺時間過得比較快，「心中也會冒出一種奇怪的感覺──逝者如斯乎，感覺自己虛擲光陰、浪費時間」。

職工盟facebook月初貼出一位爸爸帶一對孖生姊妹和她們的兩幅畫作前來，為還柙的前主席吳敏兒（Carol）打氣，「書信係牆內同外面世界嘅僅有聯繫。希望我哋都可以將文字嘅溫度同力量，傳遞畀收押所入面嘅Carol」。