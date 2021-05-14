【本報訊】港鐵查票屢釀爭拗，上月中一名患情緒病、持殘疾人士個人八達通卡的青年，在杏花邨站遭五名港鐵職員跪頸制服，令公眾關注港鐵職員濫暴。其實事前亦曾有大專生在石硤尾站遭查票，雖證明沒違規獲放行，但事主報稱有女職員態度惡劣，指他及友人講粗口及錄影可被檢控，兩人不服理論時稱有人說「總之一定搞到你哋」。事主質疑有港鐵職員濫權「誰大誰惡誰正確」，誓言投訴追究。

港鐵指職員被粗言辱罵

大專生W憶述上月9日傍晚6時許與女友以學生及成人八達通在石硤尾站近C出口入閘，其間一名佩戴銀色名牌「King」的女職員查票，他出示學生證後獲放行，但離開時女職員稱遭粗言辱罵，揚言可據鐵路附例作檢控。

W強調與女友沒以粗言罵對方，女職員則說：「你哋講嘅嘢令我反感，就可以告。」兩人反駁，更稱聽到對方曾說「總之一定搞到你哋」。他指對方要求登記其個人資料，他反要求對方出示職員證卻被拒，其後有南亞保安出現與女職員阻攔他們離開，又有職員用攝錄機拍攝。W與女友亦用手機拍攝，惟遭女職員警告：「車站範圍內唔可以錄影，你哋錄嘅話就再告多你哋一條。」最終警員到場，兩人讓女職員登記資料後離開。

目擊者劉先生稱當時他曾向女職員說「咁少事算數啦」，惟他指女職員一臉惡相，他稱若事主投訴，他願意做證人。深水埗區議員甄啟榮當日收到W求助趕到車站協助，他批評港鐵無理，「好似個職員話晒事咁」，質疑該女職員仗勢凌人。

甄啟榮認為若市民無違規便應放行，質疑「無事搵事嚟搞」為難年輕人，促港鐵檢討員工態度。另有街坊不滿港鐵查票組人員態度惡劣，更指他們對傷殘認知相當貧乏。

港鐵稱事件中該兩名乘客多次向職員粗言穢語，職員要求兩人停下並向他們發出擬檢控通知書。公司十分重視顧客服務，職員當時是按附例賦予的權力執法，盼乘客理解及配合。至於有關近年查票投訴數字，港鐵未有回覆。