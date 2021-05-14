【本報訊】由我好L鍾意香港到我好想離開香港，當家園不再免於恐懼，城市變得陌生，移民對很多香港人來說，已不是應否的問題，而是時間的問題。攝影師Simon在鏡頭下見證這場人口大遷徙，「一個月20單job，當中總都有五、六單嚟緊會移民」，記憶卡內，盡是香港最後的笑容。

近半年，身邊總有親友趕着移民，不是從長計議慢慢計劃的那種，而是幾個月內完成賣樓、申請簽證、安排子女當地就學等程序。他們甚至說自己不是移民，而是逃難，前仆後繼的逃離一個本來屬於自己的地方。

去年已經歷外國人離港潮

家庭照攝影師何家偉（Simon）最能感受到這股逃難潮。近兩個月，在移民前找他拍家庭照的客人倍增，「一個月20單job，當中總都有五、六單嚟緊會移民」。這個轉變，今年2月開始顯著，客人都希望在離開前拍下家庭照留念，不少客人更會影兩輯，一輯是一家三、四口，另一輯則是跟祖父母一起影，很多情況是家中老人留港，兒孫一去不知何時返。

同樣的事情，其實去年已曾發生，只是離去的不是港人，而是在港工作的外國人。他們住港多年，對香港有感情，奈何公司決定撤資或因個人理由趕着離開，「佢哋會喺中環、商業區影，係佢哋覺得香港最獨特嘅地方」。狂風掃落葉式的撤離，然後又靜下來，近月就輪到港人「逃難潮」。

拍攝時，Simon不會問客人私事，所以當時不知道對方是否正在計劃移民，只是完成拍攝後，說兩周後就能把作品給客人，此時對方才說自己兩周後已身處他鄉，「好多都係臨走前，settle晒啲嘢就搵我影全家福，2、3月搵我影嗰批已飛晒」。

拍這些家庭照若有老人家，就會選擇在家或工作室，甚至會跟兒孫一起煮食，拍出「家的感覺」。若是年輕夫婦和小孩子，則會選址公園、草地，或是有香港特色的地方，家長們都希望在離開前，讓小孩留下關於香港的記憶，「有個客指明要去藝穗會影，話每日都會經過呢個地方，有感情，又有另一個要去中、上環影塗鴉，覺得係香港特色」。

他認識的移民家庭中，很多是30、40歲的父母，帶着4至8歲的孩子，而且都是舊客，幾年前曾經替他們拍婚照，幾年後卻要為他們在離港前留倩影。談及逃難潮，Simon非常感慨，但現實如此，能夠做的，就只有為人們以影像留下此情此景。