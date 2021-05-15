衞生防護中心早前將一名於社區檢測中心測試呈陽性，但入院後多次測試呈陰性的華大基因員工，列為確診個案；但中心今日表示，因應香港大學的病毒基因排序結果，顯示與去年初在武漢流行的病毒株相似，相信樣本可能受污染。香港大學公共衛生學院教授潘烈文表示，本港已很長時間無再出現有關病毒株，認為在社區感染機會不大；最大可能是該員工在工作地方污染自己，以致抽取樣本檢測後發現該病毒株。

衞生防護中心於本月7日指，該名華大基因員工於社區檢測中心檢測，結果呈陽性，樣本再經防護中心化驗也呈陽性。該員工入院後多次核酸檢測呈陰性，他已接種兩劑疫苗並已產生抗體。當時防護中心將該員工列為確診個案，指因疫苗產生保護性，以致病毒量低，沒有證據顯示實驗室有污染導致假陽性。

不過今日防護中心表示，該員工只有接種疫苗的抗體，沒有受感染後的抗體。港大的基因排序顯示，顯示與去年初在武漢流行的病毒株相似，與現時本地流行的病毒株不相似，不似真正染病，可能樣本受污染。

安球化驗所：受其他陽性樣本污染可能性不存在

安球醫學化驗所發表聲明，該化驗所過去近一個月，只檢測出該宗初步陽性個案；與該陽性樣本同一日的其他樣本，均沒有出現陽性結果，故該樣本受其他陽性樣本污染的可能性並不存在。

聲明又指，對於樣本可能受到陽性對照（positive control）污染，該化驗所採用試劑中陽性對照的病毒株，並非完整的病毒株，而只是在整條長超過27000bp的完整新冠病毒核酸中，一段不到100bp的基因片段，故該化驗所不應該是導致樣本出現假陽性的源頭。該化驗所非常重視事件，會與專家及政府跟進調查。

學者指港長時間無出現武漢病毒株 個案社區感染機會微

潘烈文表示，該名華大基因員工帶有很接近去年初在武漢流行的原始病毒株，而本港已很長時間沒出現有關病毒株，故認為該個案在社區感染的機會很低。而樣本的基因片段長度，遠超於安球用作陽性對照的基因片段長度，故樣本應不是在安球的實驗室內受污染。

潘又指，事件可能是該員工在工作地方污染了自己，但沒真正染病，又或是其樣本送往安球化驗所前已受污染，前者的可能性較高。他指，可能該員工工作的地方受病毒核酸污染，他用手觸摸地方後再摸鼻；又或病毒核酸污染環境中的空氣，導致他吸入病毒核酸後，再接受採樣，樣本便呈陽性。對於衞生防護中心指該員工工作的樓層，並非華大基因做化驗的樓層，是否顯示其他樓層也有環境污染，潘表示，要再交由防護中心調查，如抽樣環境樣本化驗。

化驗所會保留原始病毒株作研究或對比

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，化驗所均會保留原始病毒株，作為日後研究或對比之用，不過目前無法確定去年初的原始病毒株一定不在社區存在，需進一步調查才能確定樣本是否受污染。呼吸系統專科醫生梁子超表示，若該員工沒有帶受病毒感染後的抗體，相信他受感染的機會不大，假陽性機會較高。

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