【本報訊】國安法下陰霾處處，成立逾七年的「852郵報」周五宣佈轉型為一人媒體，由創辦人游清源（本名袁耀清）獨力經營，其他職員將離職。游承認國安法生效後有同事感憂慮而離職，反覆思量下決定由他一人繼續堅持。

遣散六名員工

游清源以「852郵報暫別感言！」為題拍片宣佈轉型，坦言國安法去年6月橫空出世，令部份同事憂慮，加上近月政權大抓捕民主派和抗爭者、大搜查《蘋果日報》和清算香港電台等，政府更宣稱要立假新聞法，猶如「開山刀、牛肉刀」架在記者頸上。游指反覆思量下決定自己獨自繼續經營「852郵報」在YouTube拍片、發文。他形容是艱難決定，但為免同事及其家人擔驚受怕，須採取行動。他透露「852郵報」現址租約昨屆滿，不會續約。

游接受本報訪問時稱，「852郵報」的fb專頁和網站將會暫時關閉，YouTube和Patreon繼續運作，六名員工已遣散。他指解散員工的導火線是政府考慮成立假新聞法，認為主要針對網媒，為免令同事身陷險境，「852郵報」暫停所有新聞採訪和轉載，但個人評論專欄就會由他繼續經營。「852郵報」2014年初由游清源創立，被視為親民主派媒體，該報fb專頁有7.5萬人讚好，YouTube頻道有28.7萬人訂閱，Patreon有2,221人每月支付5至10美元訂閱。