【本報訊】事件發生至今已將近兩年，當日在場目睹事件的鄺俊宇似乎仍未能釋懷。他昨日在庭上作供時本來一直表現平靜，但提到梁凌杰墮下後便開始哽咽，並不停強調，事發當日未能阻止悲劇發生「係我一個好大嘅遺憾」，自言「一直唔想回應呢一件事」。他昨日離開法院時，大批傳媒上前追訪，他只說了一句：「呢件係我可以為凌杰做嘅最後一件事」，不願多談。

喪禮上獲梁母安慰

鄺俊宇昨日提到梁凌杰墮下一刻時，突然沉默了好一會，繼而哽咽表示：「我多麼希望係冇嘢，我一直唔想去回應呢一件事。」

他形容梁凌杰的去世對他來說「係人生入面好難受嘅事，我嗰日以為可以平安，我想每個人都平安，但嗰日做唔到，係我一個好大嘅遺憾」。

鄺俊宇憶述，事後他在梁的喪禮上與梁母碰面，反獲梁母安慰：「你做得好好㗎啦，鄺議員，你做得好好。」

鄺昨日在庭上仍然嘆謂：「如果當時我可以同佢講到嘢，會唔會可以避免悲劇發生？但呢個世界冇如果。」他又提到梁頭七那天與梁父通過一次電話，當時梁父盼望「每個人都能平安回家」。

強忍着淚水完成作供後，裁判官高偉雄向鄺俊宇坦言，考慮到有些人未必希望「將悲痛講多次」，所以當初不打算傳召他作供，並感謝鄺在法庭趕急安排下到庭作供，澄清了很多證供上的問題。

鄺昨日作供後，亦不忘感謝裁判官及協助案件的人，形容事件對他造成很大的遺憾及傷害，能出庭作供對他有很大意義。