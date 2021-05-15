醫管局員工疫苗接種率至今僅有約2.4萬名員工打針，佔比率不足3成，今日（15日）有報道指瑪麗醫院擬推打針送$30湯券，打完兩針且湊足10名同事可換禮物籃，稱為鼓勵接種。工會批評以物質利誘同事打針是「侮辱自己智慧和侮辱同事」，稱同事未打針多是因擔心安全及身體反應。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞今早接受電台節目訪問均指，香港接種疫苗情況較慢，又反對有關政府「谷針」之說。高拔陞指，以往安排員工接種流感針等亦有類似安排，包括送紀念品或者「鼓勵嘅禮物」。范鴻齡則指，政府提供誘因推廣疫苗接種，只是希望讓社會回復正常，認為並非外間所指「谷針」的意思，希望市民不要以太多陰謀論。

打兩針湊足10人可換禮物籃

今日《明報》報道指，有瑪麗醫院員工收到信息，稱該院設立「抗疫加油站」，完成接種疫苗可換禮物，已打第一針者可換一張價值$30湯券，打完兩針並湊足10名同事可換禮物籃，工會批局方此舉是侮辱自己智慧亦侮辱同事。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞今早接受電台訪問時回應此事，范指醫管局員工疫苗接種率至今僅有約2.4萬名員工打針，佔比率不足3成。已接種疫苗員工約七成打BioNTech，三成接種科興。

范指，香港疫苗供應已比外國好，能按照藥廠指引為市民接種，又認為政府提供誘因推廣疫苗接種，只是希望讓社會回復正常，認為並非外間所指「谷針」的意思，希望市民不要以太多陰謀論看待。

稱敬送紀念品小禮物恆常做法

范鴻齡又指，為方便醫管局員工接種疫苗，局方會提供便利，包括安排車輛接載到接種中心，亦正組織隊伍到醫院為員工接種；員工打針後亦可享半日假。高拔陞則稱，局方一直大力鼓勵同事接種疫苗，且盡量便利同事，且最近更設熱線解答員工有關接種疫苗查詢。

至於送湯券及禮物籃，高拔陞指以往鼓勵同事接種流感針或者其他接種安排，「我哋都有小小嘅紀念品或者鼓勵嘅禮物，都係我哋恆常上一般嘅做法」，稱「一路都會根據以往嘅做法」。

范鴻齡料宣誓只包括醫管局管理層

提及公務員宣誓，有傳媒問及醫管局聘用之臨時工是否亦需宣誓，對此范鴻齡認為：「中央對宣誓以及愛國者治港嘅政策係好清楚嘅，就係香港重要嘅法定機構嘅負責人，係必須由愛國者出任，嗰個政策只係去到咁嘅啫，冇講過話法定機構所有人員都要由愛國者出任或者需要宣誓。」

范稱，相信將來有關宣誓應涉及管理層，「因為醫管局大部份嘅同事，佢哋日常所做嘅決策都係醫療上嘅，或者係無關管理嘅，我相信佢哋未必個個都需要宣誓，特別係臨時工，我唔相信係包咗入去」，但他指政策未出，仍須觀察。

高拔陞又指，8間療養醫院已放寬探訪，暫流程暢順。到本月底如疫情穩定，希望可再逐步開放探訪，讓更多患者親友恢復探訪。

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