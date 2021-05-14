【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英去年被控違反國安法，至今未被定罪，但已被關押多個月，政府昨日更進一步凍結其私人財產。保安局宣佈引用國安法第43條實施細則，凍結黎智英持有的壹傳媒有限公司股份，及他擁有的三間公司於本地銀行賬戶內的財產，單是壹傳媒持股市值約3.5億元。壹傳媒行政總裁張劍虹表示，事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及《蘋果日報》的運作及資金財務絕不受影響。

保安局稱，根據《國安法第43條實施細則》，保安局長如有合理理由懷疑某人所持有的任何財產是罪行相關財產，可藉指明該財產的書面通知，指示任何人不得直接或間接處理該財產，並指示警務人員可為防止該財產被調離香港而撿取該財產。保安局長昨日發出凍結財產的書面通知，凍結黎智英持有的壹傳媒有限公司股份，以及其擁有的三間公司於本地銀行賬戶內的財產。

湯家驊：可向法庭申請解凍

警方去年12月起訴黎智英「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，今年4月加控黎智英兩項罪名，包括「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀作出並意圖妨礙司法公正的作為」。保安局續稱，法例中的「罪行相關財產」，包括任何干犯或企圖干犯、參與或協助干犯危害國家安全罪行的人的財產。

壹傳媒行政總裁張劍虹表示，集團知悉黎智英先生持有的七成壹傳媒股份，及黎智英先生私人公司名下的三個戶口被凍結，事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及《蘋果日報》的運作及資金財務絕不受影響。壹工會表示，將密切留意事態發展，並與管理層保持聯絡。工會重申，作為傳媒工作者，員工會謹守崗位，繼續報道新聞。

商台報道引資深大律師湯家驊指出，港區國安法下作出凍結財產的相關條件和程序，與其他在本港法例下凍結財產的情況相近，原則亦相同，若對方認為不合法，有權向法庭作出申訴解凍財產，屆時相信當局會交代理據。 本港的法例包括港區國安法均無賦予當局權力阻止或妨礙商業機構運作，除非證明機構的財產涉嫌與干犯國安法有關，或有機會被調離港，但他相信現時的指控是針對黎智英個人，與壹傳媒或《蘋果日報》無關，應不受影響。

學者：7.1前恐有升級行動

香港記者協會主席楊健興認為，雖然壹傳媒發聲明指集團運作目前不受影響，但相信事件已對員工構成嚴重心理陰影，令員工擔心集團未來有可能無法運作，同時對整個新聞行業構成恐懼。他指近期港府官員已多次不點名批評《蘋果日報》，官媒亦有評論要求取締《蘋果》，現時當局凍結黎智英的壹傳媒股份，容易令外界認為此舉動涉及政治因素，予人觀感是藉此打壓壹傳媒。他表示，自國安法生效以來，已為傳媒工作者帶來寒蟬效應，相信經過今次事件後，情況會繼續惡化，進一步影響新聞自由。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權形容，保安局的舉動是「拉人封艇」，相信今次只是封殺壹傳媒的第一步，如果達不到停止《蘋果》運作的目的，當局仍會運用其他手段整頓壹傳媒，包括收回壹傳媒印刷廠房及辦公室、要求集團交出任何被視為與危害國家安全有關的資料及新聞材料等。

港澳辦主任夏寶龍曾點名嚴懲黎智英，呂秉權說北京政府已將《蘋果》定性為政治集團，加上六四、7.1等政治敏感日子臨近，特區政府某程度上要令社會局面更「安寧」，若《蘋果》仍有一定影響力，相信當局不會對《蘋果》仁慈，7.1前很可能會有升級行動。

人權觀察中國部資深研究員王松蓮批評，中國政府不僅要關押批評者，還決心要摧毀一直和平促進民主的黎智英，中國政府已撕破臉，通過嚴厲的法律瓦解新聞自由，目的是要徹底重塑香港。