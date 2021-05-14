【本報訊】被定罪在囚人士的親友每月有至少兩次探訪的權利，惟赤柱監獄近日預告，將更改親友可探訪時間，由現時朝9晚5，下周一起改為只限下午2時至5時。懲教署聲稱，因應赤柱監獄還柙在囚人士數目持續上升，在有限的探訪室資源情況下，須改變探訪時間。

懲教署近日在赤柱監獄張貼通告，下周一（17日）定罪在囚人士親友的探訪時間，將由原來的上午9時至下午5時，更改為下午2時至5時，即親友往後未能在上午探訪在赤柱監獄囚禁的被定罪人士。

蔡耀昌倡放寬視像探監

署方建議探訪者下午1時半後方到達赤柱監獄，並最遲下午4時半前登記。逢星期三續停止探訪安排，公眾假期除外。至於還押在囚人士探訪時間不變，續為上午8時半至下午1時。

根據懲教署規定，還柙人士可獲親友每天探訪一次，每次不得超過兩名探訪者；已定罪在囚人士的親友探訪次數則每月兩次，每次限時30分鐘，每次不得超過三名探訪者，但家人可向懲教署申請額外每月兩次探訪。

社區組織協會幹事蔡耀昌指出，懲教署大部份院所均開設上午及下午時段供在囚人士家屬探訪，而各人時間安排亦不一樣。蔡耀昌擔心，懲教署取消上午探訪時段之後，會令部份家屬未能到院所探訪在囚親友。

蔡耀昌續說，明白現時被分派至赤柱監獄還柙的人有所增加，但家屬的探望時間也不應被剝奪，形容懲教署做法是「斬腳趾避沙蟲」，對正在赤柱服刑人士和家屬亦不公道。

他建議，署方應循改善人手安排，並可探討放寬使用視像探訪的門檻，供同意選用的在囚人士和家屬選擇。律政司提告時亦應了解懲教院所的可容納還柙人士數目有限，或可考慮讓被告人有條件保釋，「佢哋有幾危險呢？係咪一定要還柙呢？」

懲教署回覆稱，因應赤柱監獄還柙在囚人士數目持續上升，管方基於有限的探訪室資源情況下，在探訪時間作出改變。