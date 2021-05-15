港人接種疫苗比率持續偏低，特首林鄭月娥轉向公務員入手。警隊內部近日更流傳訊息，稱「非常鼓勵」前線人員接種疫苗，並指警務人員如於本月底仍未接種，又未能提交2周內的檢測記錄，若沒有合理原因，「可能會受到紀律處分」。公務員事務局及警方均回應指，十分鼓勵前線人員接種疫苗，局方又強調是會在同事知情同意下接種疫苗。

該訊息指，警隊「非常鼓勵」前線警員接種疫苗，稱相關人員若因身體狀況不適合接種疫苗，或「有計劃但仍未接種疫苗」，便需要每2周提交一次「鼻腔和咽喉合併拭子樣本測試 」結果，深喉唾液測試則不獲接受。

該訊息又指，有關措施將於本月31日起實施，而若在該天或之前已接種首針或兩針疫苗，則獲豁免提交檢測結果。警務人員如於本月底仍未接種疫苗，又未能提交2周內的檢測記錄，若沒有合理原因，便可能會受到紀律處分。

公務員局稱「鼓勵接種」 獲同事同意下進行

公務員事務局回覆指，由5月31日起，政府會為特定組別的前線政府僱員實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排。各局或部門會制定一份前線人員名單，涵蓋定期履行執法、視察及調查職務中與市民有頻繁及密切接觸的人員，或需參與高風險工作的政府僱員，並「強烈鼓勵」他們接種疫苗。當局亦會為接種人員提供便利，包括容許在上班時間接種，接種後亦可申請假期休息等。

局方又稱，接種疫苗是在同事的知情同意下進行，預約接種亦由他們自行安排。

警方則指，警隊十分鼓勵人員自願參與疫苗接種計劃， 以保障員工個人及他們服務的市民健康和履行公民義務。警方正全力配合政府有關「以接種疫苗取代定期檢測」安排，以便進一步保障前線人員的健康。

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