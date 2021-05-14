【本報訊】發展局昨日公佈動用「尚方寶劍」收回三組土地作資助房屋用途，料建成1,600個單位。當中一幅位於元朗Yoho Midtown旁、由新地子公司持有的一幅用地，該土地原屬Yoho Midtown的項目範圍之一，新地早年曾有意在該處興建兩幢大廈、約450個單位，但最終未有推展計劃。新地回應指，政府不應引用《收回土地條例》於正在進行規劃申請的私人地塊上。

發展局周四公佈收回三組私人土地作為興建資助房屋，分別為粉嶺新運路近黃崗山用地、元朗十八鄉路近龍田村用地及元朗元龍街與攸田東路交界用地。其中元朗元龍街用地，地段貼近新地項目Yoho Midtown，用地持有人都為新地旗下子公司「兆盛有限公司」等。

本報翻查分區計劃大綱圖資料，發現該用地連同附近大片土地，發展商於1995年起已申建綜合住宅或商業區，多次獲城規會批出許可。根據2014年一幅規劃申請圖顯示，新地計劃在該元龍街與鳳攸東街交界、包括今次收地範圍在內的3.6萬平方米用地上，計劃興建約2,500個住宅單位及324間酒店房間，並分三期發展，是次政府收地範圍屬於當年規劃的第三期發展範圍，有意興建兩幢住宅大廈、共448個住宅單位。今次收地範圍所涉及用地，近年一直作露天停車場用途。

陳劍青：收地太少太慢

新地表示，該集團持有元龍街與攸田東路交界用地小部份業權，但由於祖堂地的問題，多年來未作發展。新地強調，政府不應引用《收回土地條例》於正在進行規劃申請或換地申請的私人地塊上，但若引用條例於已規劃作公營房屋用途的土地，在尊重《基本法》對私有產權的保障、符合公共用途的法定定義，和作出合理賠償的前提下，新地會配合政府的收地安排。

本土研究社成員陳劍青則指出，發展局早於2019年已研究10幅私人用地，但事隔兩年才完成研究，並只揀選當中三幅用地作發展，速度太慢、收地比例亦太低，「有啲半桶水」。