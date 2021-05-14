【本報訊】新加坡疫情反彈，香港與新加坡本月26日第二度「旅遊氣泡」啟航再現波折。商經局引述新加坡政府認為很大可能未能如期按機制啟動雙邊往來，將下周初公佈決定。本地多間旅行社早前推出港星旅行團及自由行套票，雖反應未算踴躍，但對旅遊氣泡會再度暫緩推行表示可惜。

商經局長邱騰華昨日表示，與新加坡交通部長通電話，對方交代當地確診個案增加，目前新加坡認為很大可能未必能如期按機制啟動雙邊往來，「新加坡政府都提出，擔心會唔會到如期（啟動旅遊氣泡）嗰日，（確診數字）可能會超越機制上限，能夠早啲畀大家有個心理準備會係好啲」，當地現時情況與本港去年11月時爆發第四波疫潮類似。

下周公佈決定

新加坡昨新增52宗確診個案，24宗是本地確診，其中13宗與機場群組有關，令群組個案數目增加59宗，是當地最大活躍群組；同時由明日起至6月13日起，推行禁堂食、二人外出限聚令等封城措施。新加坡交通部部長王乙康昨日表示，按目前個案上升趨勢，新加坡很大可能無法達到旅遊氣泡開通條件，當局會審慎研究首航日期，下周初會公佈決定。

本港多間旅遊社表示，若政府決定延期推行，顧客可選擇保留團費或退款。東瀛遊執行董事禤國全對旅遊氣泡可能再度延期感可惜，以當地疫情來看「成行唔到機會都大」；至於暑假能否重啟，暫難下判斷。他指出，新加坡並非港人熱門旅遊地方，疫情下當地亦有限聚令，加上機票較貴，兩至三日團費索價每人約1.1萬元，報團人數不多，對公司生意影響不大。縱橫遊執行董事袁振寧則說，受影響客人約50人，對公司影響不大，但認為兩地提高疫苗接種率會增加旅遊氣泡成行機會。

國泰航空稱，正密切留意事態發展，如有任何相關最新資訊，會盡快通知乘客。根據國泰網站，若旅遊氣泡暫停，旅客可退還機票款項，或豁免更改機票日期的手續費。