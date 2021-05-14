2011年5月初夏，學民思潮成立；2016年停止運作後，緊接的是香港眾志，但在《國安法》實施前夕，終也解散。十年之際，經歷過反國教、雨傘運動、反修例運動等，昔日領軍的少年，部份經歷牢獄之災，有人甚至「二度入獄」，包括前眾志主席林朗彥。

驀然回首，林朗彥坦言從沒後悔投身社運，雖然當初學民思潮想法或是「天真」，但至今他仍視成立學民為他最重要的決定，也視之為信念。因為社運兩度進出牢房，他依舊無懼，不以「贏輸」看待事物，盼在「被允許」的空間繼續做應做之事。

記者 陳紫晴

前香港眾志黃之鋒、林朗彥及周庭因前年6.21包圍警總，被控多項集結罪罪成，其中26歲的林服刑7個月後上月離開喜靈洲懲教所。出獄一個月，他持續探訪還柙或被囚的戰友，曾是「過來人」的他接受《蘋果》訪問時，以「規律」形容監獄生活：「基本上夜晚10點熄燈就會瞓，都冇咩好做。」在懲教所中，他成功減掉12公斤；而運動似乎是其「靈丹妙藥」，助他不去想痛苦的事情，「好想計算（幾時出獄），但你知道係冇用」，同時也讓他控制好精神狀態。

出獄後他仍舊保持早起及運動，至於有否令他愛上運動，他大笑：「咁又未至於。」習慣始終只是習慣，他也笑言難以早睡，因要追看早已錯過的《進擊的巨人》，「已經錯過咗個final season（最後一季），要追返，所以會夜啲瞓」。

需時沉殿 寧選擇「唔講住」也絕非退縮

早於2014年，林朗彥因反東北撥款案被判監13個月。問及兩次入獄的感受，他指當時東北案獲高度關注，市民的聲援令他有更強烈的「責任感」。惟經過近年社運，「政治犯」屢見不鮮，部份甚至要面對更重的刑判，而6.21包圍警總案僅是反修例運動的其中一宗案，故出獄後他選擇「淡然」，只在社交媒體發表一篇文，他不認為出獄後必定要回應群眾的聲音，反之他更需要的是時間的沉殿。

是否意味着日後會「噤聲」？林朗彥否認。「其實係好想去講一啲嘢，亦都認同𠵱個時候需要人有勇氣去講」，但對他而言現在更重要是「想清楚需要講啲乜嘢」。他坦言，獄中難以感受到牆外高壓的氛圍，「其實監獄未必係最差，最差係出面𠵱個現實」，故寧願選擇此刻「唔講住」，但強調絕非要「退縮」。

無悔社運堅持學民信念：不想假手於人改變香港

以往傳媒的鎂光燈似乎永不落在林朗彥身上，由學民到眾志，林指團體的重大特色是「識得補位」，也算是一種「情意」。由戰友探監到探監戰友，令他明白壞時代中要互相扶持。日後會否成為「倖存」中的發言者？他稱：「如果社會冇咗啲聲音，而係需要有人去講嘅，我唔會唔講。」

作為學民創辦人之一，林朗彥坦言從沒後悔從事社運，也不認同「走得太前」，「其實真係好少有後悔嘅時刻」，至今仍視成立學民為其最重要的決定之一，也視之為一個信念。不論是學民、眾志在雨傘運動或是反修例運動，林仍舊堅持16歲時的信念，「𠵱個香港係要我哋一手一腳去改變，而唔係要假手於人，唔係靠啲成人、其他人去完成」。

當初無懼風險前進，如今他同樣無懼，「就算要去再坐監我都OK，而當然我哋要去選擇採取咩行動」，離開更非其「選擇」。他雖不認同學民是香港社運中的「轉捩點」，但認為學民的存在正是令港人感受到年輕人的真誠，從中燃起對香港的熱誠。

認「少年時代」的學民對當時形勢非看得透徹

回顧過去10年，即將踏入27歲的林朗彥坦言當初學民想法「天真」，將香港過去民主進程停滯不前歸究在前人不願「衝」；驀然回首，他認為「少年時代」的學民對當時形勢並非看得透徹，「天真的想像」雖賦予他們動力去嘗試，但同時亦是反映現實中的「不美好」。

學民思潮成立初期旨在反對德育及國民教育科，如今通識科被殺科，取而代之的是公民及社會科。政局形勢的轉變下，林認為日後或難再有學生團體就政策提出反對，但不認同沒有空間，只是需要轉變方式，不同範疇仍有待開發，即使是商業化、娛樂化等仍可「挑戰」既往的霸權壟斷，「當有人做出嚟之後，先會發現原來𠵱個係一個出路」。

明白沒「一勞永逸」勝利 撐下去盼能實現心中的自己

訪問最後，記者問到：「你覺得自己係贏定輸？」他思考很久後指，早已不再用「贏輸」看待事物，因世界沒「一勞永逸的勝利」，也不會再有值得歡天喜地的勝利，「當你視民主運動作為一種工作或者一種職志，一定要了解到沒嗰種『大勝』，都係要面對一個不斷變化的社會」。

他認為「輸」並非絕沒意義，反而應藉此思考，除不想否定自己的過去，更不想將一切付諸東流，「好多時候撐到落去嘅，唔係贏輸，因為成日都輸；而係𠵱個過程，你覺得實現到自己，做到心目中嘅自己」。

林強調自己不會「挑戰紅線」，但會在「被允許」的空間繼續做應做之事；雖然隨時可被納入為「紅線」，但也是他想堅持的事，「我𠵱家唔係要去踩個紅線，我係企返喺一個可能被納為紅線的位置去做，𠵱個就係我𠵱家嘅定位」。

對於日後的計劃，他坦言暫時未有，只想在社運圈中繼續創作。

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