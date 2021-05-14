善款不足，請善長繼續支持。

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一生勤奮的河叔，年輕時為了糊口，各行各業他都曾涉足，平日生活節儉的他終儲下數十萬元，80年代與幾名朋友合資開製衣廠，初嘗當小老闆的滋味。其後眼見不少同行都將廠房搬到內地，河叔及拍檔也跟隨潮流將工廠遷移東莞。滿以為可以大展拳腳，卻被一名香港商人拖欠數百萬元貨款，工廠最終因周轉不靈而倒閉。為了還清債項有尊嚴地生活，於是他放下身段去做地盤散工，又學裝修，後來更考到電工牌，專做地盤電工，太太就到按摩院工作，夫婦捱了八年，終還清債項。

2011年，以為終於雨過天清，還清債務可以重新出發好好生活，誰知上天又再作弄他。那年冬天，他照CT竟發現頸部有腫瘤，並確診患上甲狀腺癌，他立即聽醫生建議接受手術後，病情算是受控。可是2013年初，甲狀腺癌復發，當時公立醫院做手術需排期半年，家人四處籌來10多萬元手術費，讓河叔於私家醫院再進行緊急甲狀腺切除手術。

多年來為了治病，為了活命，為了妻子，他用盡積蓄，八年來三度做手術切腫瘤，其間多次情況緊急，無奈需在私家醫院做手術及檢查，已用盡全家數十萬元積蓄，更需向親友借錢，幸親友體諒未有催促還款。

醫生指他現時未有西藥合用，他惟有改看中醫，用藥一年後果然精神稍算有好轉及穩定。停工的河叔未有申請綜援，心感平淡是福，只願能與妻子一起共進家常便飯已很滿足。

支持河叔

他雖對康復之路充滿信用，但每月近三萬元的醫藥費令河叔非常憂心，他極怕停藥後會四度復發，現在只盼可以繼續用藥，回復氣力找工作，可以自食其力，自給自足。

「蘋果日報慈善基金」早前為河叔籌得的善款已全數用盡，請各位善長可以支持他，讓他可繼續接受醫治治癌。

「河叔」暖流之友編號：C4594

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