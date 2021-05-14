【本報訊】壹傳媒（282）大股東黎智英被凍結持股及三個名下公司的銀行戶口，單是壹傳媒持股市值約3.5億元。外界關注事件對壹傳媒營運及財政有何影響。有會計師指，黎不是壹傳媒董事會成員或管理層，其個人持股和資產被凍結，按理不影響公司。

信永中和會計師事務所合夥人盧華基分析指，黎智英並非上市公司董事會成員或管理層，因此其個人資產及持股被凍結，上市公司資金鏈、營運及業務都不會受影響，亦不會被要求停牌，因此不會影響小股東權益，問題在於市場擔心當局下一步或會針對上市公司採取行動，對潛在投資者、與壹傳媒有商業來往的客戶及供應商有較大心理影響，公司長遠業務發展亦可能受影響。

獨立股評人David Webb表示，對黎智英持股被凍結不意外，因當局可藉國安法發出資產凍結令，不用經法庭申請便可直接下達命令，而且凍結定義非常闊。被問到對壹傳媒有何影響，Webb僅表示曾是壹傳媒股東，從不評論其持股公司。據Webb最新持倉披露，已沒顯示持有壹傳媒股權。

壹傳媒昨收報0.186元，跌2.1%，市值為4.9億元，按黎智英持71.26%股份計，其持股市值約3.5億元。

黎借7.56億元助壹傳媒營運

壹傳媒虧損多時，2018年至2020年間與黎智英訂立不少於四份協議，可從黎借取最多7.56億元股東貸款。據壹傳媒去年披露，截至2020年9月底的半年業績，集團已累積五億元股東貸款負債，由於壹傳媒同期業績錄1.45億元虧損，且是因生產成本和其他員工成本等實際現金開支所致，股東貸款可謂是集團維持營運的重要資金來源。壹傳媒現金流量表顯示，經營活動和投資活動產生的現金皆為負數，是靠包括提取股東貸款的融資活動才維持現金水平整體正數。

截至去年9月底，壹傳媒的「受限制銀行結存」、「已抵押銀行存款」和「銀行結存及現金」合共為2.287億元，假設在出售台灣業務後，集團未能錄得正數的營運業務現金流及缺乏新股東貸款支持下，按理這筆兩億多元現金可維持集團營運九至十個月。