疫情都困擾咗大家1年多，係咪好想快啲清零呢？「梁粉」屈穎妍就喺網媒《港人講地》專欄話，特首林鄭月娥終於「清零」，但原來係幫香港電台收視「清零」，同時仲不留情面咁批評林鄭「沒有把人民放第一位」。

質疑林鄭以公營頻道進行選舉工程

屈穎妍喺佢嘅專欄話，由林鄭主持、喺港台播放嘅《選委界別分組面面觀》，平均收視得0.09，「電視收視率0.1等於6,500人，那0.0，即是低於6,500，可能是650，或者65，看來，林鄭的最大功勞是成功讓港台節目收視清零。」

屈穎妍又質疑林鄭主持呢個節目係「每天在曲線開展選舉工程，利用身份之便、以公營頻道訪問將來有份選特首的選委會成員時，已不說瓜田李下的問題了，單是那份有沒有把人民放第一位的心，就值得商榷。」

吓，乜唔係建制派話港台成日收政府錢鬧政府唔啱咩，而家畀位林鄭講「完善」選制又唔啱喇？

批抗疫「領軍者」不務正業

屈穎妍又話，宣傳新選制搵劉德華、譚詠麟效果一定仲好，但抗疫「只能靠特首領軍，無人可代替，一天拍7個訪問，還有餘暇兼顧特首工作嗎？」認為市民「看到領軍者不務正業，一氣之下關電視，就是市民能作出的最無力控訴。」開到咁大火力發炮，睇嚟真係選舉近了。

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