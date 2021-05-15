本港疫苗接種計劃自2月底展開以來，至周六（15日）已是第79日，總共接種了約1,926,200劑疫苗。而完成首劑疫苗的人士有約1,154,000人，當中約652,000接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，而約502,000人則是接種中國科興滅活疫苗。至於完成兩針則有約772,200人，當中約408,200人接種BioNTech，約364,000接種科興。

政府周六公佈的疫苗接種數字，今日共有約37,500人接種疫苗，是一星期以來最多，但較上周六少約4,400人。而今日約8,500人接種科興，當中打第一針及第二針的人數分別有約4,200人及4,300人；接種BioNTech則有約29,100人，是自上周日以來最高，當中分別有11,700人及17,400人接種第一針及第二針。

預約人數方面，預約科興輕微回升至約3,000人，而預約BioNTech則下跌至約6,100人，是疫苗預約展開以來預約BioNTech的第二低紀錄。科興及BioNTech單日俱有4%已預約人士「甩底」，沒有依時周六到接種中心打針。

12人針後不適 1人留醫3人擅自出院

至於周五，有12人在接種疫苗後不適送院，當中2人接種科興，俱接種第一針。而12人當中，8人已經出院，1人須留院觀察，另外3人擅自出院。留院觀察的患者，是35歲女子，在荔枝角公園體育館接種第一針BioNTech，之後出現暈眩及胸口感染，5月14日中午12時47分送往瑪嘉烈醫院後情況穩定，並需要留院觀察。

擅自離院的3人，分別是在官涌體育館接種首劑科興的39歲女子，出現暈眩及全身無力，5月14日下午1時06分，送往伊利沙伯醫院後情況穩定；另一名為29歲女子，在中山紀念公園體育館接種第二針BioNTech，之後出現右身麻痺，5月14日傍晚6時39分送往瑪麗醫院，情況穩定；最後一名為53歲男子，在界限街體育館接種首針BioNTech後，出現血管迷走及神經性昏厥，5月14日晚上7時44分送往廣華醫院，情況穩定。3人經診症後，未有遵從醫生勸告自行出院。其餘已出院的人士出現症狀包括胸口不適、頭痛、低血壓、胸口痛、左手麻痺、高血壓、暈眩及心悸等。

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