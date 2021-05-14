中共今日的艱難處境，都是爭霸世界惹的禍，如非實行全方位擴張的對外政策，不致引起西方世界尤其是美國的反感和反制。若中共專注於國內發展，提高人民生活水平，即使不改專制舊制，也可以使管治更具人性化，更合理，更富現代意識，盡量向新加坡看齊。

誤判時勢 政經被西方圍堵

但中共的共產主義信仰決定了爭霸世界的本性。鄧小平韜光養晦，初衷只是休養生息東山再起，鄧小平並沒有放棄共產主義。江朱朝、胡溫朝仍在經濟崛起路上，底氣未足，直至習近平上台，中共自以為實力足與美國一較高下，那時全面擴張之勢才放膽展開。

習近平紅二代，有比胡溫更強橫的革命基因，一旦家底厚起來，更加目空一切，美國不放在眼裏，西方各國更等閒視之。對西方先進國家，中共以中國的巨大市場相誘，對第三世界中小國家，中共以輸出資金與技術為餌，一時之間，東西方路路皆通，幾有萬邦來朝之概，而中共趁機「講好中國故事」，推銷中國模式，收買各國機構和政客，到處建立爭霸世界的橋頭堡。

美國歷屆政府長期以來忽視中共的存在，初時是因兩國實力相距太遠，其後美國人又相信中共的經濟開放將導致政治改革，三四十年放虎歸山，聽任中共一路坐大，覬覦世界。各大國際組織中門大開，任由中共上下其手，收買分化，鵲巢鳩佔。美國人一覺醒來，驚覺江山大半淪落，才知中共來意不善。

中共爭霸世界信心滿滿，建基於本身國力的提升，加上西方國家多年滿足現狀，發展滯緩，內部矛盾叢生，令中共產生「彼可取而代之」的心態。中共在各大國際組織偷天換日，掌握足夠票數，與美國分庭抗禮，增強中共的自信心，所以習近平有「時與勢都在我們一邊」的誤判。

誤判之一是意識形態方面。民主是時代潮流，馬列主義在「蘇東波」後已成強弩之末，中共之所以崛起，並非得力於專制獨裁的中國模式，而是得力於資本主義市場經濟。民主制度基礎堅實，民心所向，獨裁體制違背人性，外強中乾。面對獨裁體制的威脅，西方朝野同心同德，很容易取得共識，這是拜登政府短時間內即可建立西方反共陣線的原因。

嚴酷統治 文化走入死胡同

誤判之二是經濟實力方面。中國GDP世界第二，但人均GDP是世界末流。國力強與弱是互相轉化的，能由弱轉強，也能由強轉弱，一切視乎中共國與世界各國的關係，視乎科技文明是否與世界融合。過去四十年中共得心應手，並非體制優越，而是順應了世界潮流，今日中西反枱，西方全面圍堵，外循環受阻，內循環不暢，高科技脫節，經濟下行已成不可逆轉之勢。

誤判之三是社會文化方面。中共為爭霸世界，面對外部壓力，不得不對內實行嚴酷統治，早年與經濟改革相配合的文化開放已無以為繼。文化上鎖國，導致自由喪失，創意窒息，民間活力耗盡。前路走不通，回頭路現成，紅色文化如瘟疫流行，文革死灰復燃，民族主義興起，精神文化又走入死胡同。

若中共有足夠政治智慧，及早收手，放棄爭霸野心，與西方修復關係，並非完全沒有轉機。可惜十四億人定於一尊，政治高壓下糾錯機制失靈，再加三腳貓戰狼胡亂出擊，在西方各國惡名昭著，西方反共民意一邊倒，中共朋友日少，敵人日多。

中華民族的偉大復興，其目的是稱霸世界嗎？中國人有那麼大的胃口、那麼大的本事，去統治全球嗎？中國人願意追隨中共，將共產主義的幻象，強加給其他國家的人民嗎？只做「解放全人類」的癡夢，不做造福中國人的實事，如何「為萬世開太平」？

爭霸美夢做不成，民族復興更渺茫，退回文革老路，前景不堪設想，惟有嘆一句：既有今日，何必當初！

方圓

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