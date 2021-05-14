【本報訊】翻查壹傳媒（282）去年9月止半年業績，雖然未有直接列出許多台灣業務的營運數據，但據分部業務數據和管理層的討論及分析中，可以預計台灣業務表現不佳。

壹傳媒去年台灣收入大跌

壹傳媒去年在中期報告提到，截至去年9月計的半年，台灣業務收入為1.02億元，按年跌37.7%，佔總收入18%。其中，台灣《蘋果日報》平均淨發行量為每日8.26萬份，按年降約19%，受廣告收益大減一半影響，上半年收入大降近38%，至7,320萬元。按此推算，台灣網上業務半年收入不足2,900萬，下降38%。

業務結構方面，數碼業務已經成為壹傳媒主要收入來源，並且主要來自香港，半年達2.2億，佔整體收入38%。至於去年及前年的合約負債，均屬香港業務訂閱業務，並按年增長3.4倍至1.05億元，料香港訂閱業務仍然保持強勁，同時虧損減少，故香港仍有發展空間。但台灣的收費訂閱業務已結束，同時報紙收入嚴重下降，從商業角度難以持久營運。

浸大新聞系專業應用副教授李文表示，《台蘋》並稱為台灣四大報，「某程度上，《台蘋》喺早期可以話set咗台灣每日嘅news agenda」，但近年受到社交媒體和新媒體影響，停刊是意料中事。

至於金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，對於《台蘋》紙本業務停刊不感驚訝，「純粹講業務基本面，我覺得係走對了方向」，但由於台灣貢獻比例不大，刺激作用未必太大。至於對壹傳媒股價影響，他直言「有時呢隻股份都係睇佢啲粉絲」，股價波動較大，故難以評論。