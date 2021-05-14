【本報訊】台灣《蘋果日報》紙本18年告終，「開報功臣」、壹傳媒主席葉一堅最無奈：「唔係我哋要執，係時代巨輪要執，都冇辦法啦。」另一創刊元老李月華亦慨嘆，網絡時代，以當年規模辦報相當艱難。

葉一堅憶述：「2003年《台蘋》創刊時正值沙士，到今天COVID-19，咁啱又宣佈（紙本）執笠……梗係唔捨得，日日返工見同事多過見老婆仔女。」在台灣掌舵的歲月，葉一堅至今仍難忘懷，「搬過來時殺到佢哋（其他報紙）一仆一碌，好過癮㗎嘛……嗰時AC Nielsen（報紙銷量）一出，（台蘋）第一就全場食200蚊台幣便當，每一季啲同事就等住AC Nielsen個結果」。

李月華欷歔：難再大規模辦報

《台蘋》多年來銷量高企，不愁沒有廣告客戶，地產商、零售商戶搶住落廣告，葉一堅表示：「舉個例好似台灣地產商，你知我哋（報道）好容易得失地產商，然後話封殺，但隔咗兩個星期、一個月，（地產商）仆返來。」《台蘋》紙本走向終結，堅哥引用孔尚任《桃花扇》名句「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」，慨嘆敵不過時代巨輪，「唔係我哋要執，係時代巨輪要執，都冇辦法啦……我諗住我死先過佢（《台蘋》），點知佢死先過我」。

另一創刊元老、時任台蘋副刊組主管的李月華對消息感到特別難過，她回想起當年由香港《蘋果日報》借調去台灣「開荒」，絞盡腦汁構思如何從採訪、編輯等層面呈現《蘋果日報》風格，她負責的副刊版便開創先河，破格做「街市版」找人去不同街市格價，結果大受好評，反映了《蘋果日報》的定位，一直是一份以讀者為先的報紙，盡量照顧讀者所需。目前在網媒眾新聞任總編輯的李月華表示，個人對紙張情有獨鍾，她慨嘆欷歔的是網絡時代並非沒有機會再辦報，而是有這種規模辦報的機會相當困難。

同在創刊階段於《台蘋》任職攝影記者的李家皓，曾與一批香港蘋果日報同事借調去台灣工作。他回憶道，台灣媒體立場藍綠分明，《台蘋》的出現，令行家如臨大敵，也衝擊了台灣本土文化。家皓表示，《台蘋》立場中立，也有一班優秀的行家跑新聞，隨資訊發達、開放，台灣人對資訊的需求日漸提升，終令《台蘋》成功打入市場立足當地，好不容易才有今時今日的地位，如今不再出紙本，他認為是台灣讀者的損失。